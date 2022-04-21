На півдні України ЗСУ розгромили два приховані пости спостереження окупантів

Військові РФ продовжують обстрілювати населені пункти у Херсонській та Миколаївській областях

ЗСУ розгромили окупантів / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Українські захисники на південних рубежах оборони знищили два прихованих ворожих пости спостереження, 34 окупанти та 7 одиниць техніки.

Про це повідомило Оперативне командування "Південь" у Facebook.

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"Нашим розвідпідрозділом виявлено та знищено два прихованих пости спостереження противника", – йдеться у повідомленні.

Населені пункти Херсонської області знаходяться під постійними обстрілами. Навколо Олександрівки ворог намагався продовжити штурм, але успіху не мав.

На Миколаївщині, в населених пунктах поблизу адмінмежі з Херсонщиною, окупанти змушують місцеве населення під погрозою зброєю фейковим голосуванням обирати собі нову місцеву владу, лояльну до загарбників. Тим часом ворог продовжує артилерійські удари по житловим кварталам та мирним мешканцям і самого Миколаєва і області.

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Водночас, ворожі спроби проведення повітряної розвідки за допомогою БПЛА "Орлан-10" зустріли влучний постріл стрілецької зброї наших підрозділів, безпілотник-розвідник знищено.

"Загальні втрати ворога на південному рубежі нашої оборони склали 34 рашисти, та 7 одиниць техніки, серед яких танк, самохідна гаубиця "Мста-С", реактивна система залпового вогню, інша броньована, автомобільна, інженерна техніка", – йдеться у повідомленні.

Корабельне угруповання ворогів в Чорному морі ані в кількості, ані в тактиці змін не зазнало.

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30% резерву армії РФ ще не вступили в бій

Близько 30% резерву армії Росії дотепер не вступили у війну з Україною. Нині вони перебувають на території РФ. Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в ефірі каналу "1+1".

"Вони так і не спромоглися створити єдине ударне угруповання. Вони пішли в наступ у тому складі, в якому були. Ще десь 30% резерву знаходяться на території Росії. Вони досі не ввели. Вводити вони будуть скоріше за все поступово, в міру їх комплектування і відновлення боєздатності. Також вони будуть розтягувати в часі нарощування зусиль", — сказав Жданов.

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