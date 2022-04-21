30% резерву армії РФ ще не вступили в бій — Жданов

Резервні війська Росія вводитиме поступово

Частина армії РФ знаходиться у резерві/Фото: колаж: "Сьогодні"

Близько 30% резерву армії Росії дотепер не вступили у війну з Україною. Нині вони перебувають на території РФ.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов в ефірі каналу "1+1".

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"Вони так і не спромоглися створити єдине ударне угруповання. Вони пішли в наступ у тому складі, в якому були. Ще десь 30% резерву знаходяться на території Росії. Вони досі не ввели. Вводити вони будуть скоріше за все поступово, в міру їх комплектування і відновлення боєздатності. Також вони будуть розтягувати в часі нарощування зусиль", — сказав Жданов.

Путін відправив до Маріуполя на "ліквідацію" окупантів, які влаштували геноцид під Києвом

Міжнародний злочинець із Кремля Володимир Путін вирішив позбутися свідків масових вбивств мирних жителів під Києвом, які місяць звірствували в Ірпені, Бучі, Гостомелі та інших населених пунктах. Нині ці формування помітили бійці полку "Азов" у Маріуполі, де точаться бої. Про це заявив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар у відеозверненні, розміщеному на телеграм-каналі "Азова".

"Ворог не припиняє спроб взяти штурмом територію "Азовсталі". Ситуація важка, подекуди – критична. За допомогою танків, бронетехніки, піхоти та за підтримки артилерійських обстрілів, ракетних ударів ворог намагається прорватися. Захисники міста мужньо захищаються. Характерним є те, що їхня техніка з літерою V – це ті самі злочинці, які чинили злочини проти цивільного населення на київському напрямку. Я вважаю, що таким чином Путін хоче замістити сліди та ліквідувати цих виродків, які творили страшні звірства з нашими громадянами на київському напрямку", – сказав Паламар.

Він також розповів, за яких умов захисники Маріуполя готові піти з міста – зі зброєю, під гарантії третьої сторони, із пораненими та тілами своїх загиблих побратимів. Умови Росії про складання зброї та здачу у полон захисників Маріуполя наші військові не підтримують.

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