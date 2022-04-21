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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

На юге Украины ВСУ разгромили два скрытых поста наблюдения оккупантов

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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21 апреля, 04:15
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Военные РФ продолжают обстреливать населенные пункты в Херсонской и Николаевской областях
ВСУ разгромили оккупантов
ВСУ разгромили оккупантов / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Украинские защитники на южных рубежах обороны уничтожили два скрытых вражеских поста наблюдения, 34 оккупанта и 7 единиц техники.

Об этом сообщило Оперативное командование "Юг" в Facebook.

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"Наше разведподразделение обнаружило и уничтожило два скрытых поста наблюдения противника", – говорится в сообщении.

Населенные пункты Херсонской области находятся под постоянными обстрелами. Вокруг Александровки враг пытался продолжить штурм, но безуспешно.

В Николаевской области, в населенных пунктах вблизи админграницы с Херсонщиной, оккупанты заставляют местное население под угрозой оружия фейковым голосованием выбирать себе новую местную власть, лояльную к захватчикам. Тем временем враг продолжает артиллерийские удары по жилым кварталам и мирным жителям самого Николаева и области.

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В то же время, вражеские попытки проведения воздушной разведки с помощью БПЛА "Орлан-10" встретили меткий выстрел стрелкового оружия наших подразделений, беспилотник-разведчик уничтожен.

"Общие потери врага на южном рубеже нашей обороны составили 34 рашистов и 7 единиц техники, среди которых танк, самоходная гаубица "Мста-С", реактивная система залпового огня, другая бронированная, автомобильная, инженерная техника" , – говорится в сообщении.

Корабельная группировка врагов в Черном море ни в количестве, ни в тактике изменений не испытала.

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30% резерва армии РФ еще не вступили в бой

Около 30% резерва армии России до сих пор не вступили в войну с Украиной. В настоящее время они находятся на территории РФ. Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в эфире канала "1+1".

"Они так и не смогли создать единую ударную группировку. Они пошли в наступление в том составе, в котором были. Еще где-то 30% резерва находятся на территории России. Они до сих пор не ввели. Вводить они будут скорей всего постепенно, по мере их комплектования и восстановления боеспособности. Также они будут растягивать во времени наращивание усилий", — сказал Жданов.

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Кащенко Дмитрий – полковник ВСУ, командир 58-й отдельной мотопехотной бригады. За 8 лет российско-украинской войны талантливый офицер получил около 20 наград, был неоднократно ранен. В 2022-м отличился при защите Сумской и Черниговской областей. "За личный пример героизма и чрезвычайно эффективные боевые действия" получил звание Герой Украины.
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Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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