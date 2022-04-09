Монастирський: Російські війська можуть будь-якої миті знову атакувати ЧАЕС

Незважаючи на те, що Україна відновила контроль над Чорнобилем, російські солдати можуть спробувати повернутися.
Про це пише CNN.
"Ми розуміємо, що сьогодні ми маємо бути готові до нової атаки на АЕС будь-якої миті. Ми будемо використовувати найкращий світовий досвід, щоб станція була захищена, тому що кордон знаходиться всього за кілька десятків кілометрів", – заявив глава МВС Денис Монастирський.
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Відповідальність за безпеку станцій лежить не лише в Україні, а й у всьому світі.
"Весь світ у прямому ефірі спостерігав, як танки обстрілювали атомні енергоблоки [у Запоріжжі]. Ця історія ніколи не повинна повторитися", – додав міністр.
Що відбувається на ЧАЕС
- Чорнобильську АЕС 24 лютого захопили російські окупанти, вони утримували в заручниках працівників станції.
- Незабаром у Чорнобильській зоні зафіксували збільшення радіації. За інформацією Держінспекції ядерного регулювання України, внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у зоні відчуження наразі неможливо.
- Повідомлялося, що МАГАТЕ втратило зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС, захопленої окупантами. Системи моніторингу ядерних матеріалів на Чорнобильській станції перестали передавати дані до МАГАТЕ.
- 9 березня стало відомо, що єдина лінія електропостачання ЧАЕС та всіх її ядерних об'єктів, контрольованих російською армією, пошкоджена.
- Президент РФ Володимир Путін наказав про підготовку теракту на Чорнобильській атомній електростанції, заявило у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України
- Російські окупанти створили величезний склад боєприпасів у зоні відчуження навколо ЧАЕС. Це несе загрозу, оскільки вони можуть здетонувати будь-якої миті.
- Росіяни покинули Чорнобильську АЕС. Однак при виході вони грабували приміщення, викрадали техніку та інші цінні речі.
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