Монастирський: Російські війська можуть будь-якої миті знову атакувати ЧАЕС

Військові РФ залишили станцію 31 березня через сильне опромінення

ЧАЕС загрожувала серйозна небезпека через окупантів / Колаж "Сьогодні"

Незважаючи на те, що Україна відновила контроль над Чорнобилем, російські солдати можуть спробувати повернутися.

Про це пише CNN.

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"Ми розуміємо, що сьогодні ми маємо бути готові до нової атаки на АЕС будь-якої миті. Ми будемо використовувати найкращий світовий досвід, щоб станція була захищена, тому що кордон знаходиться всього за кілька десятків кілометрів", – заявив глава МВС Денис Монастирський.

Відповідальність за безпеку станцій лежить не лише в Україні, а й у всьому світі.



"Весь світ у прямому ефірі спостерігав, як танки обстрілювали атомні енергоблоки [у Запоріжжі]. Ця історія ніколи не повинна повторитися", – додав міністр.

Що відбувається на ЧАЕС

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