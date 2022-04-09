Монастырский: Российские войска могут в любой момент вновь атаковать ЧАЭС

Несмотря на то, что Украина восстановила контроль над Чернобылем, российские солдаты могут попытаться вернуться.
Об этом пишет CNN.
"Мы понимаем, что сегодня мы должны быть готовы к новой атаке на АЭС в любой момент. Мы будем использовать лучший мировой опыт, чтобы станция была защищена, так как граница находится всего в нескольких десятках километров", — заявил глава МВД Денис Монастырский.
Далее по теме
Ответственность за безопасность станций лежит не только на Украине, но и на всем мире.
"Весь мир в прямом эфире наблюдал, как танки обстреливали атомные энергоблоки [в Запорожье]. Эта история никогда не должна повториться", - добавил министр.
Что происходит на ЧАЭС
- Чернобыльская АЭС 24 февраля была захвачена российскими оккупантами, они удерживали в заложниках работников станции.
- В скором времени в Чернобыльской зоне зафиксировали увеличение радиации. По информации Госинспекции ядерного регулирования Украины, в результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно.
- Сообщалось, что МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга на ЧАЭС, захваченной оккупантами. Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской станции перестали передавать данные в МАГАТЭ.
- 9 марта стало известно, что единственная линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, контролируемых российской армией, повреждена.
- Президент РФ Владимир Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной электростанции, заявило в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.
- Российские оккупанты создали огромный склад боеприпасов в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС. Это несет угрозу, поскольку они могут сдетонировать в любой момент.
- Россияне покинули Чернобыльскую АЭС. Однако при выходе они грабили помещения, угоняли технику и другие ценные вещи.
Ранее мы писали:
- ЧАЭС грозит серьезная опасность из-за оккупантов – Генштаб ВСУ
- На захваченную ЧАЭС приехали российские пропагандисты