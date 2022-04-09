Монастырский: Российские войска могут в любой момент вновь атаковать ЧАЭС

Военные РФ покинули станцию 31 марта из-за сильного облучения

ЧАЭС грозила серьезная опасность из-за оккупантов / Коллаж "Сегодня"

Несмотря на то, что Украина восстановила контроль над Чернобылем, российские солдаты могут попытаться вернуться.

Об этом пишет CNN.

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"Мы понимаем, что сегодня мы должны быть готовы к новой атаке на АЭС в любой момент. Мы будем использовать лучший мировой опыт, чтобы станция была защищена, так как граница находится всего в нескольких десятках километров", — заявил глава МВД Денис Монастырский.

Ответственность за безопасность станций лежит не только на Украине, но и на всем мире.



"Весь мир в прямом эфире наблюдал, как танки обстреливали атомные энергоблоки [в Запорожье]. Эта история никогда не должна повториться", - добавил министр.

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