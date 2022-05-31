Правила бою: Росія програє Україні, воюючи за підручниками часів СРСР

Разом із експертами ми порівняли тактичні прийому ЗСУ та армії окупанта. Висновки вийшли дуже цікавими

Росіяни виявилися не готовими до того, що українці боротимуться з ними за допомогою зброї нового покоління. Фото: колаж "Сьогодні"

За три місяці війни російська армія не змогла досягти значних успіхів в Україні через військову тактику часів Другої світової війни та відсутність сучасної зброї. Про це заявив професор стратегічних досліджень Сент-Ендрюського університету в Шотландії Філліпс О'Брайен. Сайт "Сегодня" з'ясував, чим відрізняються "правила бою" Росії та України та що нам допоможе перемогти.

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Росія воює за шаблоном минулого століття

Вторгнення Росії в Україну є війною зразка 20 століття. Таку думку висловив професор Філліпс О'Брайєн у своїй статті для американського журналу The Atlantic.

За його словами, РФ демонструє відставання у розвитку військових тактик та технологій та неготовність до сучасних форм ведення бойових дій. Вчений підкреслив, що незважаючи на новітні види озброєння і сучасні технології, армія Росії все ще воює за старим шаблоном зразка Другої світової війни. Саме тому за 3 місяці війни Росія не змогла досягти успіху в Україні та зазнала значних втрат.

"Міноборони РФ, чітко слідуючи радянській методичці ведення війни, сподівалося пробити дірки в українській обороні, придушивши ЗСУ масою свого контингенту і техніки. Очікувалося на додаток до цього безліч успішних десантних висадок з моря за форматом висадки союзників у Нормандії в 1944 році. флот здавався просто непереможним, але це виявилося не так" , – зазначає професор.

Експерт звернув увагу, що спочатку РФ перевершувала українців не лише кількістю танків, а й якістю – техніка російської армії, що була на озброєнні, складалася з найкращих у світі зразків.

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"Але все пішло не за планом: із 1500 зосереджених на кордонах з Україною танків за три місяці війни знищено було від 700 до 1200 (за різними оцінками). Західні аналітики називають це "танковим винищенням" , – каже О’Брайєн.

Філіпс О'Брайєн: "Вторгнення Росії в Україну є війною зразка 20-го століття". Фото: 1news.az

РФ виявилася не готовою протистояти зброї нового покоління

Такий розгром професор пояснює тим, що з часів Другої світової війни змінилася оборонна техніка, у тому числі протитанкова. Росіяни виявилися не готовими до того, що українці будуть боротися з ними за допомогою зброї нового покоління, яку вони отримали від західних партнерів, у тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin та гранатометів NLAW, простих у використанні та безпечних для життя солдата.

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"І, звичайно, дрони. Сучасний винахід, адаптований до військових цілей, набагато дешевший за спеціалізовану військову техніку, йому не складно навчитися і дуже легко заповнювати ряди втрачених пристроїв. Це надало українцям мобільність і можливість протистояти кількісній потужності росіян" , – каже О’Брайєн.

За його словами, нові методи бойових дій показали ефективність ЗСУ як на суші, так і на морі.

"В той час як оборонні системи флагмана "Москва" були відвернені дроном, крилаті ракети нового покоління "Нептун", що запускаються парами, вразили борт крейсера" , – зазначає професор.

Війна в Україні, на думку експерта, показала, що армія РФ не зуміла адаптуватися до технологій, що розвиваються, а оснащення збройних сил Росії безнадійно відстає.

Крилаті ракети нового покоління "Нептун", що запускає пара, вразили борт крейсера "Москва". Фото: zerkalo.az

Загроза для російського флоту та авіації

Тим часом західні партнери передають Україні дедалі більше сучасної зброї. Днями Міністерство оборони України повідомило, що країни-партнери надали нам пускові установки протикорабельних ракет "Гарпун".

Військовий експерт Олег Жданов каже "Сегодня", що така зброя є серйозною загрозою для російських кораблів, які тепер не зможуть підійти до українських берегів.

"Протикорабельна ракета "Гарпун" має три види дальності пуску – 90, 120 і майже 300 кілометрів. Ці ракети можуть долати систему ППО та радіоелектронних перешкод. "Гарпуни" дозволять утримувати вогневу дистанцію російських кораблів від нашого узбережжя. Вони є реальною загрозою для Росії" , – сказав Жданов.

Ракета "Гарпун" є реальною загрозою для Чорноморського флоту Росії

Військовий експерт Якуб Войнаровський зазначає, що за допомогою ракет "Гарпун" Україна виключає можливість висадки Росією морського десанту.

"У них просто немає достатньої кількості кораблів, а ті, що залишилися, можуть бути знищені при наближенні до нашого узбережжя" , – каже "Сегодня" експерт.

Войнаровський також зазначає, що завдяки переданим Україні американським переносним зенітно-ракетним комплексам "Стінгер" значно ускладнилася можливість висадки Росією повітряного десанту.

"У російської армії дуже обмежена можливість використання бойової авіації. На першому етапі війни ЗСУ змогли знищити велику кількість ворожих літаків за допомогою протиповітряних засобів оборони. Сьогодні, коли у нас на озброєнні з'явилися ще й "Стингери", вони бояться заходити, бо розуміють, що з величезною часткою ймовірності будуть збиті, щойно наблизившись до зони поразки", – говорить він.

Російські льотчики побоюються ПЗРК "Стінгер". Фото: armyinform

Радянська класика проти тактики ЗСУ

За словами Войнаросвкого, у війні з Україною російська армія спирається здебільшого на свої наземні сили, діючи за традиціями радянської армії.

"З часів Другої світової війни у світі значно змінилися підходи до тактики ведення бойових дій. Російська армія не втримала це на увазі і, діючи по "старому", багато в чому програє", – говорить Войнаровський.

Насамперед експерт відзначає різницю в концептуальному підході до ведення війни та планування операцій.

"Для ведення бою Росія мінімально використовує літаки та вертольоти, спираючись на броньовані наземні кулаки. Традиційні маневри, масовані артилерійські обстріли, максимальна кількість техніки та живої сили, класичні схеми обходів та обхватів супротивника. Проте тут вони зіткнулися зі складністю – українська армія не діє за традиційними радянськими "правилами бою", – каже Войнаровський.

Для ведення бою Росія мінімально використовує літаки та гелікоптери, спираючись на броньовані наземні сили. Фото: bk55.ru

Так, наприклад, російському підрозділу ставиться завдання прорвати українські позиції, знищивши опорний пункт (транша з окопами та бліндажем, пристосована до кругової оборони). Обстрілявши опорний пункт з артилерії, бронетехніка та піхота окупантів прориваються до нього і виходять на так званий "оперативний простір", грубо кажучи, в чисте поле за захопленими окопами. І тут росіяни стикаються з тим, що підрозділи ЗСУ мають ще окопи.

"Прорвавшись із переможними криками, вони буквально впираються в наші нові опорні пункти та потрапляють під шквальний вогонь", – пояснює експерт.

Войнаровський наводить ще один приклад українського ведення бою, який не вписується у рамки військових традицій СРСР та РФ.

"У російських військових методичках прописано, що артилерія повинна складатися з батареї гармат і завдавати масованого удару по артбатареї супротивника. Але ми від цього вже давно відійшли. ЗСУ не використовують артбатареї, а розподіляють гармати і гаубиці по різних місцях. Окупанти випускають десятки снарядів точково, а наші гармати в цей час знаходяться на різних позиціях, з яких завдаються удари у відповідь", – каже експерт.

У російських військових методичках прописано, що артилерія повинна складатися з батареї гармат і завдавати масованого удару по артбатареї супротивника. Фото: Sputnik

Войнаровський також зазначає, що логістика армії РФ перебуває на примітивному рівні.

"Логістика окупантів базуються на основах залізничного напрямку. Вони і свою техніку перевозять поїздами, і регулярно завдають ударів по нашим залізничним об'єктам. Тільки ворог не врахував, що ми практично не використовуємо залізницю для транспортування військової техніки та зброї. Таким чином, росіяни даремно витрачають. свої дорогі ракети, знищуючи порожні рейки та приміщення біля станцій", – каже Войнаровський.

Крім того, на думку експерта, і сама командна структура збройних сил Росії є застарілою та неефективною, оскільки вона виключає можливість самостійних дій молодшого офіцерського складу.

"У нас молодий командир приймає рішення, згідно з обстановкою, силами і засобами, що є в його розпорядженні, що дозволяє максимально оперативно і ефективно досягти результату, а в російській армії, як і в радянській, без узгодження з вищим начальством та наказом молодший офіцер не може здійснювати ніяких дій. В результаті витрачається час, який може бути вирішальним", – каже Войнаровський.

У ЗСУ молодий командир приймає рішення, що дозволяє максимально оперативно та ефективно досягти результату

Що Україні потрібно для перемоги

У той же час експерти зазначають, що, незважаючи на часті тактичні програші, російські збройні сили все ж таки мають перевагу в кількості, хоч і старої, радянської військової техніки та зброї, а також у людському потенціалі. Завдяки сучасній зброї та відмінним від радянських правил ведення бою, українська армія зазнає менших втрат, однак і зробити серйозні контратаки нам поки що складно.

"Україні необхідно ще більше сучасної зброї. Не лише оборонної, а й наступальної. Дальнобійні гаубиці та ракети, РСЗВ, танки, бронетранспортери та безпілотники. Якщо Захід передасть нам всю зброю, яку нам обіцяв, ВСУ зможе не лише зупинити окупантів, а й перейти у наступ і перемогти", – наголосив Жданов.

Олег Жданов: "Щоб перемогти, Україні потрібно ще більше сучасної зброї". Фото: скріншот відео

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