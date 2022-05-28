ЗСУ влаштували окупантам "пекельну вечірку" в Запорізькій області (відео)

Українські захисники змусили російських солдатів пометушитися під вогнем артилерії

ЗСУ знищили окупантів в Запорізькій області. / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські артилеристи розгромили позиції окупантів в Запорізькій області. Вони були розташовані в межах населеного пункту. Позиції ворога накрили в районі Гуляйполя.

Про це повідомила 45 окрема артилерійська бригада ЗСУ у Facebook.

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На відео можна побачити, як українські військові прицільно знищують техніку та живу силу окупантів. Вороги метушаться, але не можуть врятуватися від гніву захисників України.

"На одному з хуторів Гуляйпільщини, орки організували масований двіж. Дуже метушились – мабуть шукали діджея та музичні інструменти. За допомогою гармашів 45 оабр та взаємодією з аеророзвідкою 15 ГУ ДВКР і Азову їм організовано пекельну вечірку. Вписка на хутір зарахована!", – йдеться в підписі до відео.

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Генштаб повідомив про "ювілейні" втрати РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.05 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 30 000 (+250) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1330 (+8) од.,

бойових броньованих машин ‒ 3258 (+12) од.,

артилерійських систем – 628 (+5) од.,

РСЗВ – 203 (+2) од.,

засобів ППО – 93 (+0) од.,

літаків – 207 (+1) од.,

гелікоптерів – 174 (+4) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+0) од.,

крилатих ракет – 116 (+1) од.,

кораблів / катерів – 13 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2226 (+0) од.,

спеціальної техніки – 48 (+0).

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському та Криворізькому напрямках.

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