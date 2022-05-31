Правила боя: Россия проигрывает Украине, воюя по учебникам времен СССР

Вместе с экспертами мы сравнили тактические приему ЗСУ и армии оккупанта. Выводы получились очень интересными

Россияне оказались не готовы к тому, что украинцы будут сражаться с ними при помощи оружия нового поколения. Фото: коллаж "Сегодня"

За три месяца войны российская армия не смогла достичь значительных успехов в Украине из-за военной тактики времен Второй мировой войны и отсутствия современного оружия. Об этом заявил профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета в Шотландии Филлипс О’Брайен. Сайт "Сегодня" выяснил, чем отличаются "правила боя" России и Украины и что нам поможет победить.

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Россия воюет по шаблону прошлого века

Вторжение России в Украину является войной образца 20-го века. Такое мнение высказал профессор Филлипс О’Брайен в своей статье для американского журнала The Atlantic.

По его словам, РФ демонстрирует отставание в развитии военных тактик и технологий и неготовность к современным формам ведения боевых действий. Ученый подчеркнул, что несмотря на существующие в мире новейшие виды вооружения и современные технологии, армия России все еще воюет по старому шаблону образца Второй мировой войны. Именно поэтому за 3 месяца войны Россия не смогла достичь успеха в Украине и понесла значительные потери.

"Минобороны РФ, четко следуя советской методичке ведения войны, надеялось пробить дыры в украинской обороне, подавив ВСУ массой своего контингента и техники. Ожидалось в дополнение к этому множество успешных десантных высадок с моря по формату высадки союзников в Нормандии в 1944-м. России Черноморский флот казался попросту непобедимым, но это оказалось не так", – отмечает профессор.

Эксперт обратил внимание, что изначально РФ превосходила украинцев не только количеством танков, но и качеством – имеющаяся на вооружении техника российской армии состояла из лучших в мире образцов.

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"Но все пошло не по плану: из 1500 сосредоточенных на границах с Украиной танков за три месяца войны уничтожено было от 700 до 1200 (по разным оценкам). Западные аналитики называют это "танковым истреблением", – говорит О’Брайен.

Филлипс О’Брайен: "Вторжение России в Украину является войной образца 20-го века". Фото: 1news.az

РФ оказалась не готовой противостоять оружию нового поколения

Такой разгром профессор объясняет тем, что со времен Второй мировой войны изменилась оборонная техника, в том числе и противотанковая. Россияне оказались не готовы к тому, что украинцы будут сражаться с ними при помощи оружия нового поколения, которое они получили от западных партнеров, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin и гранатометов NLAW, простых в использовании и безопасных для жизни солдата.

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"И, конечно, дроны. Современное изобретение, адаптированное к военным целям, намного дешевле специализированной военной техники, ему не сложно обучиться и очень легко восполнять ряды потерянных устройств. Это предоставило украинцам мобильность и возможность противостоять количественной мощи россиян", – говорит О’Брайен.

По его словам, новые методы боевых действий показали эффективность ВСУ, как на суше, так и на море.

"В то время как оборонные системы флагмана "Москва" были отвлечены дроном, крылатые ракеты нового поколения "Нептун", запускаемые парами, поразили борт крейсера", – отмечает профессор.

Война в Украине, по мнению эксперта, показала, что армия РФ не сумела адаптироваться к развивающимся технологиями, а оснащение вооруженных сил России безнадежно отстает.

Крылатые ракеты нового поколения "Нептун", запускаемые парами, поразили борт крейсера "Москва". Фото: zerkalo.az

Угроза для российского флота и авиации

Тем временем западные партнеры передают Украине все больше современно оружия. На днях Министерство обороны Украины сообщило, что страны-партнеры предоставили нам пусковые установки противокорабельных ракет "Гарпун".

Военный эксперт Олег Жданов говорит "Сегодня", что такое оружие является серьезной угрозой для российских кораблей, которые теперь не смогут подойти к украинским берегам.

"Противокорабельная ракета "Гарпун" имеет три вида дальности пуска – 90, 120 и почти 300 километров. Эти ракеты могут преодолевать систему ПВО и радиоэлектронных помех. "Гарпуны" позволят удерживать огневую дистанцию российских кораблей от нашего побережья. Они являются реальной угрозой для Черноморского флота России", – сказал Жданов.

Ракета "Гарпун" является реальной угрозой для Черноморского флота России / Фото: Wikipedia

Военный эксперт Якуб Войнаровский отмечает, что при помощи ракет "Гарпун", Украина исключает возможность высадки Россией морского десанта.

"У них просто нет достаточного количества кораблей, а те, которые остались, могут быть уничтожены при приближении к нашему побережью", – говорит "Сегодня" эксперт.

Войнаровский также отмечает, что благодаря переданным Украине американским переносным зенитно-ракетным комплексам "Стингер" значительно усложнилась возможность высадки Россией воздушного десанта.

"У российской армии сильно ограничена возможность использования боевой авиации. На первом этапе войны ВСУ смогли уничтожить большое количество вражеских самолетов при помощи противовоздушных средства обороны. Сегодня, когда у нас на вооружении появились еще и "Стингеры", они боятся заходить, так как понимают, что с огромной долей вероятности будут сбиты, едва приблизившись к зоне поражения", – говорит он.

Российские летчики опасаются ПЗРК "Стингер". Фото: armyinform

Советская классика против тактики ВСУ

По словам Войнаросвкого, в войне с Украиной российская армия опирается в основном, на свои наземные силы, действуя по традициям советской армии.

"Со времен Второй мировой войны в мире значительно изменились подходы к тактике ведения боевых действий. Российская армия упустила это из виду и, действуя по "старинке", во многом проигрывает", – говорит Войнаровский.

В первую очередь эксперт отмечает разницу в концептуальном подходе к ведению войны и планировании операций.

"Для ведения боя Россия минимально использует самолеты и вертолеты, опираясь на бронированные наземные кулаки. Традиционные маневры, массированные артиллерийские обстрелы, максимальное количество техники и живой силы, классические схемы обходов и обхватов противника. Однако тут они столкнулись со сложностью – украинская армия не действует по традиционным советским "правилам боя", – говорит Войнаровский.

Для ведения боя Россия минимально использует самолеты и вертолеты, опираясь на бронированные наземные силы. Фото: bk55.ru

Так, например, российскому подразделению ставится задача прорвать украинские позиции, уничтожив опорный пункт (траншея с окопами и блиндажом, приспособленная к круговой обороне). Обстреляв опорный пункт из артиллерии, бронетехника и пехота оккупантов прорываются к нему и выходят на так называемое "оперативное пространство", грубо говоря, в чистое поле за захваченными окопами. И здесь россияне сталкиваются с тем, что у подразделений ВСУ оказывается есть еще одни окопы.

"Прорвавшись с победоносными криками, они буквально упираются в наши новые опорные пункты и попадают под шквальный огонь", – объясняет эксперт.

Войнаровский приводит еще один пример украинского ведения боя, который не вписывается в рамки военных традиций СССР и РФ.

"В российских военных методичках прописано, что артиллерия должна состоять из батареи пушек и наносить массированный удар по артбатарее противника. Но мы от этого уже давно отошли. ВСУ не используют артбатареи, а рассредотачивают пушки и гаубицы по разным местам. Оккупанты выпускают десятки снарядов в одну точку, а наши пушки в это время находятся на разных позициях, с которых наносятся удары в ответ", – говорит эксперт.

В российских военных методичках прописано, что артиллерия должна состоять из батареи пушек и наносить массированный удар по артбатарее противника. Фото: Sputnik

Войнаровский также отмечает, что логистика армии РФ находится на примитивном уровне.

"Логистика оккупантов базируются на основах железнодорожного направления. Они и свою технику перевозят поездами, и регулярно наносят удары по нашим железнодорожным объектам. Только враг не учел, что мы практически не используем железную дорогу для транспортировки военной техники и оружия. Таким образом, россияне зря тратят свои дорогостоящие ракеты, уничтожая пустые рельсы и помещения возле станций", – говорит Войнаровский.

Кроме того, по мнению эксперта, и сама командная структура вооруженных сил России является устаревшей и неэффективной, так как она исключает возможность самостоятельных действий младшего офицерского состава.

"У нас молодой командир принимает решения, согласно обстановке, имеющимся в его распоряжении силам и средствам, что позволяет максимально оперативно и эффективно достичь результата, а в российской армии, как и в советской, без согласования с высшим начальством и приказа младший офицер не может совершать никаких действий. В результате тратится время, которое может быть решающим", – говорит Войнаровский.

В ВСУ молодой командир принимает решения, что позволяет максимально оперативно и эффективно достичь результата / Фото: Минобороны Украины

Что Украине нужно для победы

В то же время эксперты отмечают, что, несмотря на частые тактические проигрыши, российские вооруженные силы все же имеют преимущество в количестве, хоть и старой, советской военной техники и оружия, а также в человеческом потенциале. Благодаря современному оружию и отличающихся от советских правил ведения боя, украинская армия несет меньшие потери, однако и совершить серьезные контратаки нам пока сложно.

"Украине необходимо еще больше современного оружия. Не только оборонительного, но и наступательного. Дальнобойные гаубицы и ракеты, РСЗО, танки, бронетранспортеры и беспилотники. Если Запад передаст нам все оружие, которое нам обещал, ВСУ сможет не только остановить оккупантов, но и перейти в наступление и победить", – подчеркнул Жданов.

Олег Жданов: "Чтобы победить, Украине необходимо еще больше современного оружия". Фото: скриншот видео

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