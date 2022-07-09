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Литовський Bayraktar прибув до України

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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9 липня, 00:29
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Після того, як литовці зібрали кошти на Bayraktar для України, Туреччина вирішила подарувати його.
Байрактар від литовців прибув до України. Колаж "Сьогодні"
Байрактар від литовців прибув до України. Колаж "Сьогодні"

Литовський Bayraktar "Vanagas" прибув до України.

Про це у Twitter повідомив заступник глави Офісу Президента, дипломатичний радник президента України Андрій Сібіга.

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Подробиці

"Литовський Bayraktar "Vanagas" вже в Україні! Це неабиякий вияв дружби і в черговий раз доводить єдність – не тільки Україна бореться з агресором. Вдячний особисто Халуку Байрактару та Андрюсу Тапінасу за непохитну підтримку на шляху до перемоги! Слава Україні!", – написав! Сібіга.

Литовський телеведучий та громадський діяч Андрюс Тапінас за три дні зібрав 5 млн. євро на безпілотник Bayraktar TB2 для захисників України. Кампанія зі збирання коштів стартувала 25 травня, а ввечері 28 травня під час спеціального ефіру журналіст уже зібрав необхідну суму.

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Туреччина вирішила безплатно передати ударний безпілотник Bayraktar TB2, гроші на який збирали у Литві, щоб відправити Україні. На зібрані гроші Литва мала намір придбати боєприпаси для безпілотника.

Яка зброя допоможе ефективно звільняти Україну від окупантів?

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив , що ефективно звільнити українські території від окупантів, допоможуть реактивні системи залпового вогню.

Він зазначив, що Збройним силам України необхідно від 150 до 300 РСЗВ для деокупації регіонів.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв , коли США розпочнуть масові постачання зброї в Україну Також ми писали коли Німеччина поставить зброю Україні.

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Герої не вмирають!

Спіймав гранату - і повернув ворогам… Юліан Ступак - лейтенант, командир взводу 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Під час однієї з атак росіян спіймав кинуту в його окоп гранату і нею ж знищив ворогів… Загинув під час виконання бойового завдання у Харківській області, прикриваючи побратимів. Йому був лише 21 рік. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Олександр Кукурба - майор, військовий льотчик, начальник розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації ЗСУ. З початку вторгнення російських окупантів в Україну виконав близько 20 бойових вильотів, знищив 15 танків, більше 50 бойових одиниць техніки та понад 300 осіб живої сили противника. Герой України.
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ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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