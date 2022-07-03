"Лисичанськ може зникнути з карти": Ягун розповів про бої за місто (відео)

Армія РФ просувається дуже повільно, знищуючи все на своєму шляху

Віктор Ягукн розповів про ситуацію у Лисичанську / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти в Лисичанську намагаються оточити захисників міста, але поки їм це не вдається. Армія РФ перетворює місто на руїни, як вона це робила в Сєвєродонецьку.

Про це розповів генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун в інтерв'ю Володимиру Полуєву на Youtube-каналі "Україна 24".

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"В Лисичанську безпосередньо в місті бої не ведуться. Бої ведуться на території підприємства – Лисичанського нафтопереробного заводу. Наші бійці тримають оборону, ворог намагається їх оточити, поки йому це не вдається. Є логістичні моменти, які дозволяють забезпечувати бійців, і в разі небезпеки вийти з цього напівкільця", – повідомив Ягун.

За його словами, "відбувається повторення ситуації в Сєвєродонецьку".

"Ворог просувається дуже повільно, знищуючи все на своєму шляху. Будинки, які йому заважають, він знищує. Фактично, якщо тиждень-два в такому темпі будуть відбуватися бої, Лисичанськ як місто не буде існувати", – підкреслив генерал.

Як зазначив Ягун, росіяни кидають всі сили на територію Луганської області, щоб відзвітувати про вихід на адміністративний кордон. Але поки що їм це не вдається.

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Шойгу поквапиввся доповісти Путіну про захоплення Луганщини

3 липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про так зване "визволення ЛНР" – захоплення всієї території Луганської області.

За його словами, в результаті "успішних бойових дій" встановлено "повний контроль" над містом Лисичанськ та сусідніми населеними пунктами.

Водночас, радник міністра оборони України Юрій Сак заявив, що Лисичанськ не перебуває під "повним контролем" окупантів, незважаючи на заяви Росії, що місто взяте.

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Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що окупанти на Донбасі відмовилися від ідеї взяти Лисичанськ лобовим штурмом та намагаються влаштувати "котел" захисникам міста.