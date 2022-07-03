"Лисичанск может исчезнуть с карты": Ягун рассказал о боях за город (видео)

Армия РФ продвигается очень медленно, уничтожая все на своем пути

Виктор Ягукн рассказал о ситуации в Лисичанске / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты в Лисичанске пытаются оцепить защитников города, но пока им это не удается. Армия РФ превращает город в руины, как она это делала в Северодонецке.

Об этом рассказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун в интервью Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Украина 24".

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"В Лисичанске непосредственно в городе бои не ведутся. Бои ведутся на территории предприятия – Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Наши бойцы держат оборону, враг пытается их окружить, пока ему это не удается. Есть логистические моменты, позволяющие обеспечивать бойцов, и в случае опасности выйти из этого полукольца", – сообщил Ягун.

По его словам, "происходит повторение ситуации в Северодонецке".

"Враг продвигается очень медленно, уничтожая все на своем пути. Дома, которые ему мешают, он уничтожает. Фактически, если неделю-две в таком темпе будут проходить бои, Лисичанск как город перестанет существовать", – подчеркнул генерал.

Как отметил Ягун, россияне бросают все силы на территорию Луганской области, чтобы отчитаться о выходе на административную границу. Но пока им это не удается.

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Шойгу поторопился доложить Путину о захвате Луганщины

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину о так называемом "освобождении ЛНР" – захвате всей территории Луганской области.

По его словам, в результате "успешных боевых действий" установлен "полный контроль" над городом Лисичанск и соседними населенными пунктам.

В то же время, советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Лисичанск не находится под "полным контролем" оккупантов, несмотря на заявления России, что город взят.

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Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что оккупанты на Донбассе отказались от идеи взять Лисичанск лобовым штурмом и пытаются устроить "котел" защитникам города.