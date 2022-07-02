Жданов: РФ змінила свої плани на Лисичанськ

Російські війська сподіваються оточити велике угруповання ЗСУ, вважає експерт

Військовий експерт Олег Жданов розповів про ситуацію на Донбасі / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти на Донбасі відмовилися від ідеї взяти Лисичанськ лобовим штурмом та намагаються влаштувати "котел" захисникам міста.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі проєкту "FREEДОМ" на Youtube-каналі "Україна 24".

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"Ми намагаємося стабілізувати ситуацію, але це дуже важко на сьогодні. Сили противника, що переважають, намагаються атакувати наші позиції постійно – особливо напрямок на Бахмут, на Слов'янськ і місто Лисичанськ. По Лисичанську вони вирішили не штурмувати місто в лоб, вони намагаються його взяти в кільце. Тому ймовірність оточення Лисичанська на сьогодні є досить високою", – розповів військовий експерт.

За його словами, російські війська намагаються пробитися до Бахмута.

"Вони думають, що якщо вони візьмуть Бахмут, то зможуть зробити оперативне оточення, тобто по дорозі Ясинувата-Краматорськ, трасою М-03 вони можуть відсікти угруповання, яке знаходиться за цією трасою, у бік Лисичанська. Але хотіти – це одне , а могти – це зовсім інше. Поки що у них нічого не виходить", – зазначив Жданов.

Росія обстрілює Лисичанськ касетними боєприпасами

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що окупанти б'ють по Лисичанську касетними боєприпасами. Із майже 100-тисячного населення у місті залишилося близько 15 тисяч осіб – без електрики, води, зв'язку під постійними обстрілами.

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Також Гайдай розповів, як окупанти штурмують Лисичанськ "технікою позавчорашнього дня" – радянськими танками Т-62.

За його словами, на захисників Лисичанська "кинуто всю російську орду, яка там є: особовий склад, техніка".