Бажане за дійсне. Шойгу доповів Путіну про захоплення Луганської області

Раніше стало відомо, що російські окупанти закріплюються в районі Лисичанська

Сергій Шойгу заявив президенту РФ про "повний контроль" над Лисичанськом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 3 липня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про "визволення ЛНР".

Про це повідомило в Telegram Міноборони РФ.

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Фантазії Шойгу

За його словами, в результаті "успішних бойових дій" встановлено "повний контроль" над містом Лисичанськ та сусідніми населеними пунктами, найбільші з яких Білогорівка, Новодружеськ, Малорязанцеве та Біла Гора.

Водночас він заявив, що загальна площа "звільнених за останню добу територій" склала 182 квадратні кілометри.

Окупанти закріплюються

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що російські загарбники закріплюються в районі Лисичанська і все місто у вогні. Наразі загарбники кинули туди всі сили.

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За його словами, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудинки, то в Лисичанську протягом короткого проміжку часу ті ж самі адмінбудинки знищені повністю.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що окупанти на Донбасі відмовилися від ідеї взяти Лисичанськ лобовим штурмом та намагаються влаштувати "котел" захисникам міста.