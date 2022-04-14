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Крейсер "Москва" буде небоєздатним щонайменше рік — Братчук

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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14 квітня, 08:55
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В Одеській ОДА прокоментували атаку на флагман Чорноморського флоту РФ
Україна вивела з ладу російський крейсер
Україна вивела з ладу російський крейсер / Фото: Колаж: Сьогодні

Флагман Чорноморського флоту Росії ракетний крейсер "Москва", на якому сталася пожежа, буде небоєздатним щонайменше один рік. Про це заявив прессекретар Одеської ОДА Сергій Братчук.

Він процитував заяву міноборони РФ про те, що внаслідок пожежі на борту корабля здетонував боєзапас і весь екіпаж евакуйований.

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За його словами, точний стан корабля росіяни тримають у секреті. Братчук провів аналогію з реакцією Володимира Путіна на катастрофу російського підводного човна К-141 "Курськ" у 2000 році.

"Ми ніколи не дізнаємося, які там пошкодження, скільки поранено або загинуло так званих російських моряків. Тому що вони не скажуть. Пам'ятаєте "Курськ"? "Вона потонула". Не беруся стверджувати, що стало причиною "серйозних ушкоджень", але те, що вона ("Москва". — Ред.) горіла, — це правда. Дякую Збройним Силам України", — сказав він.

Братчук зазначив, що за наявними даними, причиною пошкоджень корабля стало влучення вітчизняних крилатих ракет комплексу "Нептун".

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Атака на "Москву"

Раніше голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко підтвердив успішну атаку Збройних Сил України на ракетний крейсер РФ "Москва".

Відомо, що у російський корабель влучили дві крилаті ракети "Нептун". В результаті на борту почалася пожежа. Орієнтовна кількість екіпажу – 510 моряків. За заявою Росії, весь екіпаж було евакуйовано.

"Москва" – російський гвардійський ракетний крейсер, головний корабель проєкту 1164 "Атлант". Входить до складу 30 дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований на Суднобудівному заводі імені 61 комунара у місті Миколаєві, спочатку отримав найменування "Слава". Після списання протичовнового крейсера "Москва" проєкту 1123 року успадкував його ім'я і став флагманом Чорноморського флоту.

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Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
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Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
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Наші янголи-охоронці

Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

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