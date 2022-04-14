Крейсер "Москва" будет небоеспособным минимум год — Братчук

В Одесской ОГА прокомментировали атаку на флагман Черноморского флота РФ

Украина вывела из строя российский крейсер / Фото: Коллаж: Сегодня

Флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва", на котором произошел пожар, будет небоеспособным как минимум один год. Об этом заявил пресс-секретарь Одесской ОГА Сергей Братчук.

Он процитировал заявление минобороны РФ о том, что в результате пожара на борту корабля сдетонировал боезапас и что весь экипаж эвакуирован.

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По его словам, точное состояние корабля россияне держат в секрете. Братчук провел аналогию с реакцией Владимира Путина на катастрофу российской подлодки К-141 "Курск" в 2000 году.

"Мы никогда не узнаем, какие там повреждения, сколько ранено или погибло так называемых российских моряков. Потому что они не скажут. Помните "Курск"? "Она утонула". Не берусь утверждать, что стало причиной "серьезных повреждений", но то, что она ("Москва". — Ред.) горела, — это правда. Благодарю Вооруженные Силы Украины", — сказал он.

Братчук отметил, что по имеющимся данным, причиной повреждений корабля стало попадание отечественных крылатых ракет комплекса "Нептун".

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Атака на "Москву"

Ранее глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подтвердил успешную атаку Вооруженных Сил Украины на ракетный крейсер РФ "Москва".

Известно, что в российский корабль попали две крылатые ракеты "Нептун". В результате на борту начался пожар. Ориентировочное количество экипажа – 510 моряков. По заявлению России, весь экипаж был эвакуирован.

"Москва" – российский гвардейский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 "Атлант". Входит в состав 30 дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Построен на Судостроительном заводе имени 61 коммунара в городе Николаеве, первоначально получил наименование "Слава". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота.

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