Контратака ЗСУ та битва за Донбас. Як у США оцінюють нову ситуацію на українському фронті

Експерти, які ще у 2021 році попереджали про вторгнення Росії в Україну, оцінили поточний стан справ на ТВД

У неділю, 8 травня, 77-та річниця капітуляції гітлерівської Німеччини та 74-й день російського вторгнення в Україну .

ВСУ перейшли в успішний контрнаступ на харківському напрямку , та стримують масовані атаки ворога на південному сході.

Американський Інститут дослідження проблем війни (ISW, Institute for the Study of War – Ред.) оприлюднив 7 травня аналіз військово-політичної обстановки та ситуації на театрі військових дій.

Сайт Сьогодні Докладно розповідає про те, яких висновків дійшли американські аналітики.

Перспективи контрнаступу на північному сході

Військові експерти США (ISW, до речі, ще 2021 року попередив про підготовку Москвою нападу особливу увагу звернули на успішний контрнаступ української армії в районі Харкова. ЗСУ значно просунулися вперед і, ймовірно, найближчими днями чи тижнями можуть вийти до кордону з Росією .

У ході відступу сили агресора навіть зруйнували три мости . Як зазначають американські аналітики, військові зазвичай підривають мости лише у тому випадку, якщо найближчим часом не планують форсувати річку назад. Тому малоймовірно, що у найближчому майбутньому російські сили розпочнуть операцію щодо повернення звільнених ЗСУ північно-східних районів Харківської області.

Ця операція української армії спрямована на те, щоб забезпечити зону недосяжності Харкова для російської артилерії та вийти до кордону Білгородської області Росії.

Проте, Росія не збирається відмовлятися від обстрілу мирних міст . У неділю 8 травня, по Харкову було завдано ракетного удару , в результаті якого був повністю знищено Національний аерокосмічний університет імені Жуковського .

Росія намагається зупинити просування ЗСУ та змушена перекидати під Харків додаткові підрозділи з інших ділянок фронту.

Експерти роблять обережний висновок про те, що "враховуючи нинішні темпи просування українських військ, армія РФ може бути не в змозі запобігти виходу українських військ до кордону з Росією, навіть із додатковим підкріпленням".

Відомий український військовий експерт Олег Жданов також вважає, що на харківському напрямку у агресора найслабша позиція .

"На Харківському ми підрізаємо їх та віджимаємо, відсуваємо від Харкова, звільняємо нашу територію, а на Ізюмському – головне завдання збити наступальні дії Росії та постаратися відкинути їх хоча б трохи для того, щоб змусити піти на перегрупування", – розповів Жданов. телеведучим телеканалу "Україна 24" Віолетте Логуновій та Василю Голованову в ефірі проекту FREEDOM .

У зведенні Генштабу ЗСУ від 8 травня Також говориться про те, що ворог намагається зірвати контрнаступ і перейти в атаку.

"На слобожанському напрямку противник зосередив основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню наших військ у бік державного кордону України на північ та північний схід від Харкова.

На ізюмському напрямку противник зосередив основні зусилля а підготовці до продовження наступу на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ. З метою посилення угруповання з території РФ ворог передислокував дві батальйонні тактичні групи зі складу 35-ї загальновійськової армії до певних районів", – уточнили наші військові.

Жорстокі бої за Донбас

Після поразки під Києвом російські загарбники основну ставку зробили на повне захоплення Луганської та Донецької областей. Тяжкі бої по всій лінії фронту тут не припиняються майже місяць. Саме на цю ділянку фронту Росія кидає додатково техніку і живу силу.

Однак і тут агресорам особливо похвалитися нічим . Хоча ЗСУ і залишили Попасну Але "перемололи" таку кількість живої сили та техніки, що без введення в бій значних резервів агресорам важко розраховувати на суттєве просування вперед. По суті, на Донбасі Росія опинилася в глухому становищі .

Аналітики прогнозують, що після захоплення Попасної частини агресора, швидше за все, спробують просунутися на захід, у бік Бахмута , перш ніж повернути на північ, у бік Сіверська чи Слов'янська. Але успіх цієї операції також малоймовірним, знову ж таки через вкрай обмежені ресурси в армії загарбника.

"Російські сили, ймовірно, продовжать об'єднувати наступальні зусилля на південь від Ізюму з настанням на захід із Донецька, щоб оточити українські війська на півдні Харківської області та у західній частині Донецької області", – так прогнозують ситуацію експерти ISW.

В даний час армія РФ піддає масованим авіаударам та артобстрілам Лисичанськ та Сєверодонецьк . Тактика випаленої землі продовжує залишатися основним пріоритетом в арсеналі армії РФ.

Злочини "російського світу" на півдні України

На тимчасово захоплених південних територіях ворог продовжує безчинства та посиленими темпами намагається надати видимості легалізації окупаційних адміністрацій.

І хоча плани щодо проведення так званого референдуму щодо створення "ХерНР" (Херсонської Народної Республіки – Ред.) тимчасово покладені під сукно від них не відмовилися.

Кремль, швидше за все, піде на створення незаконних маріонеткових республік або безпосередньо анексує окуповані території на півдні та сході України.

Влада України жорстко реагує на такі спроби і попереджають про неминучі наслідки, як передає Telegram-канал "Сегодня" .

" Не буде жодної "Херсонської народної республіки" . Не буде! Вона буде звільнена у повному обсязі. Максимально жорстко, якщо це буде потрібно, з погляду безповоротних втрат із боку російських військових. Тобто буде вбито стільки військовослужбовців російської армії, скільки потрібно для того, щоб на Херсонщині забули словосполучення "російська окупація" назавжди", – розповів Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента.

Також не припиняються ось уже кілька днів ракетні обстріли Одеси . А у невизнаній "ПМР" продовжуються провокації з нібито обстрілами ЗСУ та ударами БПЛА . Тобто ситуація розгойдується, щоб у зручний момент завдати удару по Україні з південного заходу .

Але оперативне командування ЗСУ усвідомлює реальний стан справ і тому розмістило на кордоні. добре оснащені контрдиверсійні групи .

Прогноз від Христо Грозєва

Відомий журналіст-розслідувач Христо Грозєв пояснив останнє загострення на українсько-російському фронті Він вважає, що ресурси та можливості Кремля добігають кінця і в Москві розуміють, що затяжна війна стане політичним кінцем Путіна .

"Варіант переходу війни в таку фазу можливий, але малоймовірний, оскільки у росіян може виникнути питання, чому Москва не може так довго впоратися з Україною. Таким чином, Путін може отримати образ слабкого царя, а "в Росії цього ніколи не допускалося", – заявив Христо Грозєв в інтерв'ю Наташі Влащенко на каналі "Україна 24".

Отже, висновок напрошується саме собою. Україна своїм мужнім опором сплутала всі карти путінського режиму. І Кремль тепер може скільки завгодно шантажувати підвищенням ставок. Цей трюк не пройде, світ об'єднався навколо України і нарешті зрозумів із чим він має справу...