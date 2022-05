Контратака ВСУ и битва за Донбасс. Как в США оценивают новую ситуацию на украинском фронте

Эксперты, которые еще в 2021 году предупреждали о вторжении России в Украину, рассказали о текущем положении дел на ТВД

Армия и народ Украины ведут ожесточенную борьбу с российскими захватчиками / Фото: "Сегодня"

В воскресенье, 8 мая, 77-я годовщина капитуляции гитлеровской Германии и 74-й день российского вторжения в Украину.

ВСУ перешли в успешное контрнаступление на харьковском направлении, и сдерживают массированные атаки врага на юго-востоке.

Американский Институт исследования проблем войны ( ISW, Institute for the Study of War – Ред.) обнародовал 7 мая анализ военно-политической обстановки и ситуации на театре военных действий.

Сайт "Сегодня" детально рассказывает о том, к каким выводам пришли американские аналитики.

Перспективы контрнаступления на северо-востоке

Военные эксперты США (ISW, кстати, еще в 2021 году предупредил о подготовке Москвой нападения на Украину – Ред.) особое внимание обратили на успешное контрнаступление украинской армии в районе Харькова. ВСУ значительно продвинулись вперед и, вероятно, в ближайшие дни или недели могут выйти к границе с Россией.

В ходе отступления силы агрессора даже разрушили три моста. Как отмечают американские аналитики, военные обычно взрывают мосты только в том случае, если в ближайшее время не планируют форсировать реку обратно. Поэтому маловероятно, что в ближайшем будущем российские силы начнут операцию по возвращению освобожденных ВСУ северо-восточных районов Харьковской области.

Эта операция украинской армии направлена на то, чтобы обеспечить зону недосягаемости Харькова для российской артиллерии и выйти к границе Белгородской области России.

Карта театра военных действий по состоянию на субботу 7 мая / Фото: ISW

Однако, Россия не собирается отказываться от обстрелов мирных городов. В воскресенье 8 мая, по Харькову был нанесен ракетный удар, в результате которого был полностью уничтожен Национальный аэрокосмический университет имени Жуковского.

Россия пытается остановить продвижение ВСУ и вынуждена перебрасывать под Харьков дополнительные подразделения с других участков фронта.

Эксперты делают осторожный вывод о том, что "учитывая нынешние темпы продвижения украинских войск, армия РФ может быть не в состоянии предотвратить выход украинских войск к границе с Россией, даже с дополнительным подкреплением".

Известный украинский военный эксперт Олег Жданов тоже считает, что на харьковском направлении у агрессора самая слабая позиция.

"На Харьковском мы подрезаем их и отжимаем, отодвигаем от Харькова, освобождаем нашу территорию, а на Изюмском – главная задача сбить наступательные действия России и постараться отбросить их хотя бы немного для того, чтобы заставить пойти на перегруппировку", – рассказал Жданов телеведущим телеканала "Украина 24" Виолетте Логуновой и Василию Головановув эфире проекта FREEDOM.

В сводке Генштаба ВСУ от 8 мая, также говорится о том, что враг пытается сорвать контрнаступление и перейти в атаку.

"На слобожанском направлении противник сосредоточил основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск в сторону государственной границы Украины на север и северо-восток от Харькова.

На изюмском направлении противник сосредоточил основные усилия на подготовке к продолжению наступления на направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. В целях усиления группировки с территории РФ враг передислоцировал две батальонные тактические группы из состава 35-й общевойсковой армии в определенные районы", – уточнили наши военные.

Жестокие бои за Донбасс

После поражения под Киевом российские захватчики основную ставку сделали на полный захват Луганской и Донецкой областей. Тяжелые бои по всей линии фронта здесь не прекращаются почти месяц. Именно на этот участок фронта Россия бросает дополнительно и технику и живую силу.

Однако и здесь агрессорам особо похвастаться нечем. Хотя ВСУ и оставили Попасную, но "перемололи" такое количество живой силы и техники, что без ввода в бой значительных резервов агрессорам трудно рассчитывать на существенное продвижение вперед. По сути на Донбассе Россия оказалась в тупиковом положении.

Аналитики прогнозируют, что после захвата Попасной части агрессора, скорее всего, попытаются продвинуться на запад, в сторону Бахмута, прежде чем повернуть на север, в сторону Северска или Славянска. Но успех этой операции представляется также маловероятным, опять же из-за крайне ограниченных ресурсов у армии захватчика.

"Российские силы, вероятно, продолжат объединять наступательные усилия к югу от Изюма с наступлением на запад из Донецка, чтобы окружить украинские войска на юге Харьковской области и в западной части Донецкой области", – так прогнозируют ситуацию эксперты ISW.

В настоящее время армия РФ подвергает массированным авиаударам и артобстрелам Лисичанск и Северодонецк. Тактика выжженной земли продолжает оставаться главным приоритетом в арсенале армии РФ.

Преступления "русского мира" на юге Украины

На временно захваченных южных территориях враг продолжает бесчинства и усиленными темпами пытается придать видимость легализации оккупационных администраций.

И хотя планы по проведению так называемого референдума о создании "ХерНР" ( Херсонской Народной Республики — Ред.) временно положены под сукно от них не отказались.

Кремль, скорее всего, пойдет на создание незаконных марионеточных республик или напрямую аннексирует оккупированные территории на юге и востоке Украины.

Власти Украины жестко реагируют на такие попытки и предупреждают о неминуемых последствиях, как передает Telegram-канал "Сегодня".

"Не будет никакой "Херсонской народной республики". Не будет! Она будет освобождена в полном объеме. Максимально жестко, если это потребуется, с точки зрения безвозвратных потерь со стороны российских военных. То есть будет убито столько военнослужащих российской армии, сколько потребуется для того, чтобы в Херсонской области забыли словосочетание "российская оккупация" навсегда", – рассказал Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента.

Также не прекращаются вот уже несколько дней ракетные обстрелы Одессы. А в непризнанной "ПМР" продолжаются провокации с якобы обстрелами ВСУ и ударами БПЛА. То есть ситуация раскачивается, чтобы в удобный момент нанести удар по Украине с юго-запада.

Но оперативное командование ВСУ отдает себе отчет в реальном положении дел и поэтому разместило на границе хорошо оснащенные контрдиверсионные группы.

Прогноз от Христо Грозева

Известный журналист-расследователь Христо Грозев объяснил последнее обострение на украино-российском фронте. Он считает, что ресурсы и возможности Кремля подходят к концу и в Москве понимают, что затяжная война станет политическим концом Путина.

"Вариант перехода войны в такую фазу возможен, но маловероятен, поскольку у россиян может возникнуть вопрос, почему Москва не может так долго справиться с Украиной. Таким образом Путин может получить образ слабого царя, а "в России этого никогда не допускалось", – заявил Христо Грозев в интервью Наташе Влащенко на канале "Украина 24".

Таким образом, вывод напрашивается сам собой. Украина своим мужественным сопротивлением спутала все карты путинскому режиму. И Кремль теперь может сколько угодно шантажировать повышением ставок. Этот трюк не пройдет, мир объединился вокруг Украины и наконец-то понял с чем он имеет дело...