У Харківській області ЗСУ можуть скоро відкинути війська РФ до кордону – американські аналітики

Український контрнаступ на північний схід від Харкова значно просунулося вперед і, ймовірно, найближчими днями чи тижнями просунеться до кордону з Росією. Такої думки дійшли американські аналітики Інституту з вивчення війни (ISW).
Аналітики Мейсон Кларк, Кароліна Херд і Катерина Степаненко вважають, що російські військові можуть проводити обмежений відхід перед успішними українськими атаками, щоб уповільнити просування українців вони зруйнували три мости. Військові зазвичай руйнують мости лише в тому випадку, якщо вони здебільшого вирішили, що найближчим часом не намагатимуться перетнути річку в іншому напрямку, тому малоймовірно, що найближчим часом російські сили почнуть операції з повернення звільнених українськими військами північно-східних околиць Харкова.
Вони зазначають, що наступ ЗСУ, ймовірно, спрямован на те, щоб витіснити російські війська із зони дії артилерійського вогню Харкова та вийти на кордон Білгородської області Росії.
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Як раніше прогнозувала ISW, український контрнаступ змушує російські підрозділи, призначені для розгортання в інших місцях, передислокуватись на Харківський фронт, щоб зупинити українські атаки. Враховуючи нинішні темпи просування українських військ, російські сили можуть бути не в змозі запобігти виходу українських військ до кордону з Росією, навіть із додатковим підкріпленням.
Плани Кремля до 9 травня
- Позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що армія РФ спробує до 9 травня добити захисників "Азовсталі" у Маріуполі . Він додав, що влада докладає величезних зусиль, щоб допомогти воїнам "Азовсталі" політико-дипломатичним шляхом.
- Політичний діяч Марк Фейгін зазначав, що для РФ 9 травня є своєрідним сакральним святом . Різні експерти прогнозують, що тоді від Путіна прозвучать важливі заяви, зокрема, про загальну мобілізацію.
- Росія має намір оголосити повноцінну війну Україні 9 травня . Проте наша країна й надалі продовжуватиме відстоювати свою свободу та свої території. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмігаль.
- Путіну слід переживати з приводу того, щоб не стався вибух озброєння під час параду 9 травня у Москві. так вважає екс-глава МВС України Арсен Аваков .
- У знищеному Маріуполі окупанти готують "парад перемоги" . Вони масово роздавали людям георгіївські стрічки. Також росіяни "впорядкували" пам'ятники радянського періоду до святкування 9 травня та встановили на них таблички російською мовою "Жертвам фашизму".
- російська Федерація готує у Маріуполі "парад полонених" на 9 травня . Для цього росіяни планують переодягнути у форму не лише військовополонених, а й громадянських людей. Цим Росія порушує Женевську конвенцію, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.