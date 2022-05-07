У Харківській області РФ вдарила ракетами по об'єкту критичної інфраструктури

Рано вранці російські військові завдали двох ударів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вранці армія РФ двічі вдарила ракетами по громаді Краснограда на Харківщині. Внаслідок цього пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та сусідні будівлі. Про це розповіли у Харківській обласній військовій адміністрації, повідомляє LIGA.net.

За попередніми даними, два удари з боку РФ було завдано після 08:00. Постраждав об'єкт критичної інфраструктури, навколишні будівлі та автомобілі.

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Поки що даних про жертв серед населення немає, але ця інформація уточнюватиметься і доповнюватиметься, повідомили в ОВА.

Росіяни продовжують обстріли

Минулої доби російські окупанти обстріляли 15 населених пунктів Донецької області. Військові РФ обстрілювали мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, а також важкої артилерії. Є загиблі та поранені.

Поліція розпочала досудове розслідування за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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