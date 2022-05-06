Шмигаль розповів, чи оголосить Путін повноцінну війну Україні 9 травня

Росія має наміри оголосити повноцінну війну Україні 9 травня. Проте наша країна й надалі продовжуватиме відстоювати свою свободу та свої території.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише interfax.
"За даними партнерських спецслужб, у Росії є такі наміри 9 травня оголосити повноцінну війну. Такі розмови, ми розуміємо, що є, такі можливості обговорюються у вищому політичному керівництві, за даними партнерських спецслужб. Чи станеться це – побачимо", – сказав Шмигаль.
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Якщо такий сценарій відбудеться, це стане черговим підтвердженням того, що Росія оголосила війну цивілізованому демократичному світу, каже прем'єр-міністр України.
"Україна відстоюватиме свою свободу, свою територію, свій суверенітет, життя наших сімей та нашу землю. У будь-якому випадку ми боротимемося до повної перемоги над окупантом" , – додав Шмигаль.
У знищеному Маріуполі окупанти готують "парад перемоги"
У Маріуполі окупанти масово роздавали людям георгіївські стрічки. Також росіяни "упорядкували" пам'ятники радянського періоду до святкування 9 травня і встановили на них таблички російською мовою "Жертвам фашизму".
"На тлі знищеного міста та голодних людей це виглядає цинічним святом на кістках", – повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
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