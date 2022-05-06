Шмыгаль рассказал, объявит ли Путин полноценную войну Украине 9 мая

Если такой сценарий произойдет, это станет очередным подтверждением, что Россия объявила войну цивилизованному демократическому миру

Шмыгаль сообщил о планах Путина / Коллаж "Сегодня"

У Российской Федерации есть намерения объявить полноценную войну Украине 9 мая. Однако наша страна и дальше будет продолжать отстаивать свою свободу и свои территории.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет interfax.

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"По данным партнерских спецслужб, у России есть такие намерения 9 мая объявить полноценную войну. Такие разговоры, мы понимаем, что есть, такие возможности обсуждаются в высшем политическом руководстве, по данным партнерских спецслужб. Произойдет ли это – посмотрим", – сказал Шмыгаль.

Если такой сценарий произойдет, это станет очередным подтверждением, что Россия объявила войну цивилизованному демократическому миру, говорит премьер-министр Украины.

"Украина будет отстаивать свою свободу, свою территорию, свой суверенитет, жизни наших семей и нашу землю. В каком-либо случае мы будем бороться до полной победы над оккупантом", – добавил Шмыгаль.

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В уничтоженном Мариуполе оккупанты готовят "парад победы"

В Мариуполе оккупанты массово раздавали людям георгиевские ленты. Также россияне "привели в порядок" памятники советского периода к празднованию 9 мая и установили на них таблички на русском языке "Жертвам фашизма".

"На фоне уничтоженного города и голодных людей это выглядит циничным праздником на костях", – сообщает советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко.

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