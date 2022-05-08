В Харьковской области ВСУ могут скоро отбросить войска РФ до границы – американские аналитики

Украинское контрнаступление к северо-востоку от Харькова значительно продвинулось вперед и, вероятно, в ближайшие дни или недели продвинется к границе с Россией. К такому мнению пришли американские аналитики Института по изучению войны (ISW).
Аналитики Мейсон Кларк, Каролина Херд и Катерина Степаненко считают, что российские военные могут проводить ограниченный отход перед лицом успешных украинских атак, чтобы замедлить продвижение украинцев они разрушили три моста. Военные обычно разрушают мосты только в том случае, если они в основном решили, что в ближайшее время не будут пытаться пересечь реку в другом направлении, поэтому маловероятно, что в ближайшем будущем российские силы начнут операции по возвращению освобожденных украинскими войсками северо-восточных окраин Харькова.
Они отмечают, что наступление ВСУ, вероятно, направлено на то, чтобы вытеснить российские войска из зоны действия артиллерийского огня Харькова и выйти на границу Белгородской области России.
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Как ранее прогнозировала ISW, украинское контрнаступление вынуждает российские подразделения, предназначенные для развертывания в других местах, передислоцироваться на Харьковский фронт, чтобы остановить украинские атаки. Учитывая нынешние темпы продвижения украинских войск, российские силы могут быть не в состоянии предотвратить выход украинских войск к границе с Россией, даже с дополнительным подкреплением.
Планы Кремля к 9 мая
- Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что армия РФ попытается к 9 мая добить защитников "Азовстали" в Мариуполе. Он добавил, что власти прилагают огромные усилия, чтобы помочь воинам "Азовстали" политико-дипломатическим путем.
- Политический деятель Марк Фейгин отмечал, что для РФ 9 мая является своеобразным сакральным праздником. Разного рода эксперты прогнозируют, что тогда от Путина прозвучат важные заявления, в частности, об общей мобилизации.
- Россия намерена объявить полноценную войну Украине 9 мая. Однако наша страна и дальше будет продолжать отстаивать свою свободу и свои территории. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
- Путину следует переживать по поводу того, чтобы не произошел взрыв вооружения во время парада 9 мая в Москве – так считает экс-глава МВД Украины Арсен Аваков.
- В уничтоженном Мариуполе оккупанты готовят "парад победы". Они массово раздавали людям георгиевские ленты. Также россияне "упорядочили" памятники советского периода до празднования 9 мая и установили на них таблички на русском языке "Жертвам фашизма".
- Российская Федерация готовит в Мариуполе "парад пленных" на 9 мая. Для этого россияне планируют переодеть в форму не только военнопленных, но и гражданских людей. Этим Россия нарушает Женевскую конвенцию, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.