В Харьковской области ВСУ могут скоро отбросить войска РФ до границы – американские аналитики

Оккупанты не в состоянии предотвратить выход украинских войск к границе с Россией

Американские аналитики обнародовали прогноз, как может развиваться дальнейшая ситуация / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинское контрнаступление к северо-востоку от Харькова значительно продвинулось вперед и, вероятно, в ближайшие дни или недели продвинется к границе с Россией. К такому мнению пришли американские аналитики Института по изучению войны (ISW).

Аналитики Мейсон Кларк, Каролина Херд и Катерина Степаненко считают, что российские военные могут проводить ограниченный отход перед лицом успешных украинских атак, чтобы замедлить продвижение украинцев они разрушили три моста. Военные обычно разрушают мосты только в том случае, если они в основном решили, что в ближайшее время не будут пытаться пересечь реку в другом направлении, поэтому маловероятно, что в ближайшем будущем российские силы начнут операции по возвращению освобожденных украинскими войсками северо-восточных окраин Харькова.

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Они отмечают, что наступление ВСУ, вероятно, направлено на то, чтобы вытеснить российские войска из зоны действия артиллерийского огня Харькова и выйти на границу Белгородской области России.

Как ранее прогнозировала ISW, украинское контрнаступление вынуждает российские подразделения, предназначенные для развертывания в других местах, передислоцироваться на Харьковский фронт, чтобы остановить украинские атаки. Учитывая нынешние темпы продвижения украинских войск, российские силы могут быть не в состоянии предотвратить выход украинских войск к границе с Россией, даже с дополнительным подкреплением.

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