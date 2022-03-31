Через обстріл окупантів у Лисичанську загорілося нафтове сховище, у Сєвєродонецьку горить школа

У містах Лисичанськ та Сєверодонецьк у Луганській області через обстріл загорілися десятки будинків, школа та нафтове сховище.
Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. Telegram-каналі .
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"Постраждалих та загиблих лисичанців годинами неможливо було прибрати з вулиць. Це наслідки ворожих дій 30 та 31 березня. Якщо раніше у Лисичанську люди почувалися більш-менш безпечно порівняно з ситуацією в інших містах області, то вчора, напевно, не залишилося жодного мікрорайону, куди б не потрапив "російський світ". Кожна з трьох основних частин населеного пункту страждала на артилерію та гради", – розповів Гайдай.
У Лисичанську загинули двоє людей, 2 дітей перебувають у тяжкому стані.
"У Сєвєродонецьку сталося загоряння школи, а в Лисичанську – нафтового сховища. Для якнайшвидшої локалізації вогнища туди направлено посилене вбрання рятувальників", – зазначив він.
Глава Луганської ОДА зазначив, що протягом доби ЗСУ відбили п'ять атак ворога в Луганській області та на Донбасі. Українські захисники знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, 15 артилерійських систем.
Підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий літак, три безпілотні літальні апарати противника і одну крилату ракету.
Ситуація у Луганській області
- 30 березня У Лисичанську російські військові обстріляли житлові квартали. Внаслідок обстрілів є жертви.
- 26 березня російські війська випустили по житлових кварталах Лисичанська ракету із радянського тактичного ракетного комплексу дивізійної ланки "Точка-У".
- Незважаючи на війну, "Укрпошта" розпочала роботу в Луганській області, включаючи видачу пенсії.
- 25 березня голова Луганської ОВ Сергій Гайдай розповів, що росіяни навмисно знищують енергосистему та житловий фонд у Луганській області.
- Трохи раніше у Луганській області окупанти піддали міста регіону ракетним ударам та фосфорного бомбардування. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей.
- 23 березня стало відомо, що ЗСУ зберігають контроль над містом Рубіжне Луганської області, куди раніше зайшов супротивник.