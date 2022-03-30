Окупанти накрили Лисичанськ ракетним обстрілом. Є жертви (фото)

Історії звитяг

Джулія Шифф – колишня льотчиця-винищувач ВПС Італії. Одна з найкращих військових пілотів своєї країни, але через гендерні проблеми змушена була піти з армії. З початку російсько-української війни 23-річна італійка служить у Києві - у складі добровольчого Інтернаціонального легіону, захищає небо України від окупантів. У своїй частині вона - єдина жінка.

Слава Україні!