Оккупанты накрыли Лисичанск ракетным обстрелом. Есть жертвы (фото)

В Лисичанске российские военные обстреляли жилые кварталы, в результате обстрела пострадали люди, есть жертвы. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба ВСУ.
"Около 6:30 утра оккупанты из тяжелого вооружения обстреляли Лисичанск. Есть значительные разрушения многоэтажек. Информация о количестве погибших и раненых уточняется. Завалов очень много. Спасатели пытаются успеть спасти живых", – говорится в сообщении.
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