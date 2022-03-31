Из-за обстрелов оккупантов в Лисичанске загорелось нефтяное хранилище, в Северодонецке горит школа

Российские военные сожгли под Лисичанском нефтебазу с которой осуществлялись поставки топлива для техники украинских войск на Донбассе

Оккупанты продолжают разрушать критически объекты нашей страны / Фото: Коллаж: Сегодня

В городах Лисичанск и Северодонецк в Луганской области из-за обстрелов загорелись десятки домов, школа и нефтяное хранилище.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram- канале.

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"Пострадавших и погибших лисичанцев часами невозможно было убрать с улиц. Это последствия враждебных действий 30 и 31 марта. Если раньше в Лисичанске люди чувствовали себя более или менее безопасно по сравнению с ситуацией в других городах области, то вчера, наверное, не осталось ни одного микрорайона, куда бы ни попал "русский мир". Каждая из трех основных частей населенного пункта страдала артиллерией и градами", – рассказал Гайдай.

В Лисичанске погибли два человека, 2 детей находятся в тяжелом состоянии.

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"В Северодонецке произошло возгорание школы, а в Лисичанске – нефтяного хранилища. Для скорейшей локализации очага туда направлен усиленный наряд спасателей", – отметил он.

Глава Луганской ОГА отметил, что в течении суток ВСУ отбили пять атак врага в Луганской области и на Донбассе. Украинские защитники уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем.

Подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский самолет, три беспилотных летательных аппарата противника и одну крылатую ракету.

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Ситуация в Луганской области