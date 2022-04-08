Зі Слов'янська та Краматорська відновили рух евакуаційних поїздів

Щодня відправляються залізницею евакуаційні потяги, які вивозять мешканців у західні області

Потяги евакуювали мешканців Донбасу / Фото: Колаж: Сьогодні

Відновлено рух трьох евакуаційних поїздів, які були заблоковані через російський авіаудар шляховодом у районі станції Барвінкове на Донецькій залізниці.

Про це повідомляє голова Донецької ОВ Павло Кириленко.

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Поїзди вже знаходяться на безпечній відстані від епіцентру авіаудару і прямують за певним маршрутом.

Окупанти вдарили залізницею на Донбасі

Російські війська обстріляли шляхопровід біля станції Барвінкове, що належить до Донецької залізниці, повідомив керівник пасажирського спрямування "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

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"Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею з таких міст як Слов'янськ, Краматорськ та Лиман. Дорога життя для десятків тисяч наших громадян зараз", – написав він у Facebook.

За його словами, тимчасово заблокованими у Слов'янську та Краматорську залишилися три евакуаційні потяги.

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