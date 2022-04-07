Окупанти вдарили по залізниці на Донбасі: евакуацію людей заблоковано

Російські військові обстріляли єдиний можливий виїзд із низки міст

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Російські війська обстріляли шляхопровід біля станції Барвінкове, що належить до Донецької залізниці, повідомив керівник пасажирського спрямування "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

"Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею з таких міст як Слов'янськ, Краматорськ та Лиман. Дорога життя для десятків тисяч наших громадян зараз", — написав він у Facebook.

За його словами, тимчасово заблокованими у Слов'янську та Краматорську залишилися три евакуаційні потяги.

"Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщуємо на вокзалі до уточнення ситуації", — додав Перцовський.

Евакуація із небезпечних регіонів