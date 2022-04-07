Окупанти вдарили по залізниці на Донбасі: евакуацію людей заблоковано

Російські війська обстріляли шляхопровід біля станції Барвінкове, що належить до Донецької залізниці, повідомив керівник пасажирського спрямування "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.
"Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею з таких міст як Слов'янськ, Краматорськ та Лиман. Дорога життя для десятків тисяч наших громадян зараз", — написав він у Facebook.
За його словами, тимчасово заблокованими у Слов'янську та Краматорську залишилися три евакуаційні потяги.
"Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщуємо на вокзалі до уточнення ситуації", — додав Перцовський.
Евакуація із небезпечних регіонів
- Раніше жителів Донбасу закликали терміново евакуюватися з небезпечних регіонів через те, що на сході України найближчими тижнями очікуються найактивніші бої.
- Зокрема, віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук та військові адміністрації закликали до евакуації мешканців Донецької та Луганської областей, наразі є така можливість.
- Мер Дніпра Борис Філатов рекомендував евакуюватися чотирьом категоріям населення, а тим, хто вже покинув місто, поки що не повертатиметься.
- Українська влада на 7 квітня домовилася про 10 гуманітарних коридорів для українців, що знаходяться під постійними обстрілами.