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Оккупанты ударили по железной дороге на Донбассе: эвакуация людей заблокирована

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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7 апреля, 19:43
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Российские военные обстреляли единственный возможный выезд из ряда городов
Оккупанты обстреляли станцию Барвенково
Оккупанты обстреляли станцию Барвенково / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские войска обстреляли путепровод у станции Барвенково, принадлежащей к Донецкой железной дороге, сообщил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

"Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов как Славянск, Краматорск и Лиман. Дорога жизни для десятков тысяч наших граждан сейчас", — написал он в Facebook.

По его словам, временно заблокированными в Славянске и Краматорске остались три эвакуационных поезда.

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"Ждем окончания обстрела для прояснения ситуации. Пассажиров заблокированных поездов размещаем на вокзале до уточнения ситуации", – добавил Перцовский.

Эвакуация из опасных регионов

  • Ранее жителей Донбасса призвали срочно эвакуироваться из опасных регионов в связи с тем, что на востоке Украины в ближайшие недели ожидаются наиболее активные бои.
  • В частности, вице-премьер Ирина Верещук и военные администрации призвали к эвакуации жителей Донецкой и Луганской областей, пока есть такая возможность.
  • Мэр Днепра Борис Филатов рекомендовал эвакуироваться четырем категориям населения, а тем, кто уже покинул город, пока не возвращаться.
  • Украинские власти на 7 апреля договорились о 10 гуманитарных коридорах для украинцев, которые находятся под постоянными обстрелами.

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Полковник Мусиенко Сергей - руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Благодаря его профессионализму и изобретательности врагу были нанесены сокрушительные удары на харьковском направлении. За личное мужество и героизм присвоено звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».
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Алексей Цыбко - воин-доброволец, бывший мэр города Смела (Черкасская область), спортивный функционер, экс-капитан сборной Украины по регби, мастер спорта. С первых дней вторжения российских войск ушел на войну. Сражался на территории Киевской области. Погиб во время освобождения Бучи, выполняя боевую задачу. В марте ему исполнилось 55 лет.

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