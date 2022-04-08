Из Славянска и Краматорска возобновили движение эвакуационных поездов

Ежедневно отправляются по железной дороге эвакуационные поезда, которые вывозят жителей в западные области

Поезда эвакуируют жителей Донбасса / Фото: Коллаж: Сегодня

Возобновлено движение трех эвакуационных поездов, которые были заблокированы из-за российского авиаудара по путепроводу в районе станции Барвенково на Донецкой железной дороге.

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Поезда уже находятся на безопасном расстоянии от эпицентра авиаудара и следуют по определенному маршруту.

Оккупанты ударили по железной дороге на Донбассе

Российские войска обстреляли путепровод у станции Барвенково, принадлежащей к Донецкой железной дороге, сообщил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

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"Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов как Славянск, Краматорск и Лиман. Дорога жизни для десятков тысяч наших граждан сейчас", — написал он в Facebook.

По его словам, временно заблокированными в Славянске и Краматорске остались три эвакуационных поезда.

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