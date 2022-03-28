Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 🌟 Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Ірпінь звільнили від окупантів, йде зачистка — мер

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 березня, 17:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Місцевим жителям повертатися до міста поки що небезпечно
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Місто Ірпінь у Київській області звільнено від окупантів — про це повідомив міський голова Олександр Маркушин.

"Наш Ірпінь звільнений від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям!" — написав він.

На відео мер розповів, що зараз у місті відбувається зачистка. Маркушин наголосив, що місцевим жителям повертатися в Ірпінь поки що не можна — це небезпечно.

Реклама

"Ми закріплюємося на наших нових рубежах, і далі будемо йти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади, і ми мужньо його захищатимемо", — сказав він.

Обстановка у Київській області

Раніше повідомлялося, що у Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області бійці ЗСУ взяли в кільце російських окупантів .

Водночас наголошувалося, що Макарівська, Бучанська, Ірпінська та Дмитрівська громади залишаються під обстрілами ворога.

Реклама

Крім того, на окупованих територіях загарбники масово займаються мародерством. Військові РФ вриваються в будинки, шукають їжу та алкоголь, відстрілюють собак, худобу ріжуть на м'ясо.

Читайте також:

РФ почне приховану мобілізацію, на війну відправлятимуть навіть карних злочинців – розвідка

Окупанти беруть у полон водіїв гуманітарного транспорту: Кім розповів про ситуацію у Миколаївській області

РФ не дає відкрити у Маріуполі гуманітарні коридори – люди тікають із міста самостійно

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Оборона Київа
Більше новин
Хроніка обстрілів
Далі
Блокада Маріуполя
Більше новин
Діпломатичний фронт
Докладніше
Українці за кордоном
Ще новини
Росія цинічно бомбить Харків
Більше новин
Життя в окупації
Докладніше
Непереможний Миколаїв
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дані на 10:00 28 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
17000
2
Літаки Літаки
123
3
Гелікоптери Гелікоптери
127
4
Танки Танки
586
5
ББМ ББМ
1694
6
Артилерія Артилерія
302
7
Засоби ППО Засоби ППО
54
8
РСЗВ РСЗВ
95
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
73
10
БПЛА БПЛА
66
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1150
Докладніше
Історії звитяг
Денис Прокопенко – майор Нацгвардії, командир загону спеціального призначення. Один із лідерів фанатського руху київського “Динамо”. За мужність та ефективну протидію атакам ворога під час захисту міста-героя Маріуполя отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наші янголи-охоронці

Майор Сбитов Олег - командир роти морської піхоти. Таланатовитий офіцер: його підрозділ 2019 року був визнаним кращим серед усіх рот морпіхів України. У березні 2022-го завдяки його професіоналізму, продуманим та рішучим діям було організовано знищення декількох крупних підрозділів ворога під Волновахою. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Повинен побачити кожен
Дивитись!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Цитата дня

Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

Цитата на segodnya.ua
Андрій Єрмак Голова Офісу президента
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
39,97
39,97
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
35,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти