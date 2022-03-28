Ірпінь звільнили від окупантів, йде зачистка — мер

Місцевим жителям повертатися до міста поки що небезпечно

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Місто Ірпінь у Київській області звільнено від окупантів — про це повідомив міський голова Олександр Маркушин.

"Наш Ірпінь звільнений від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам'ять загиблим Героям!" — написав він.

На відео мер розповів, що зараз у місті відбувається зачистка. Маркушин наголосив, що місцевим жителям повертатися в Ірпінь поки що не можна — це небезпечно.

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"Ми закріплюємося на наших нових рубежах, і далі будемо йти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади, і ми мужньо його захищатимемо", — сказав він.

Обстановка у Київській області

Раніше повідомлялося, що у Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області бійці ЗСУ взяли в кільце російських окупантів .

Водночас наголошувалося, що Макарівська, Бучанська, Ірпінська та Дмитрівська громади залишаються під обстрілами ворога.

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Крім того, на окупованих територіях загарбники масово займаються мародерством. Військові РФ вриваються в будинки, шукають їжу та алкоголь, відстрілюють собак, худобу ріжуть на м'ясо.

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