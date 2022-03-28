Ирпень освободили от оккупантов, идет зачистка — мэр

Местным жителям возвращаться в город пока опасно

ВСУ освободили Ирпень от российских захватчиков / Фото: Коллаж: Сегодня

Город Ирпень в Киевской области освобожден от оккупантов — об этом сообщил городской голова Александр Маркушин.

"Наш Ирпень освобожден от московской нечисти!!! Слава Украине! Слава ее защитникам! Вечная память погибшим Героям!" — написал он.

На видео мэр рассказал, что в настоящее время в городе проходит зачистка. Маркушин подчеркнул, что местным жителям возвращаться в Ирпень пока нельзя — это опасно.

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"Мы закрепляемся на наших новых рубежах и далее будем идти и освобождать Бучу, Гостомель, Ворзель. Мы понимаем, что на наш город будут еще нападения, и мы будем мужественно его защищать", — сказал он.

Обстановка в Киевской области

Ранее сообщалось, что в Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области бойцы ВСУ взяли в кольцо российских оккупантов.

В то же время отмечалось, что Макаровская, Бучанская, Ирпенская и Дмитровская громады остаются под обстрелами врага.

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Кроме того, на оккупированных территориях захватчики массово занимаются мародерством. Военные РФ врываются в дома, ищут пищу и алкоголь, отстреливают собак, скот режут на мясо.

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