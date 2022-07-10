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"Бруду дуже багато": "ДНРівець" поскаржився дружині на буйних росіян і відсутність ротації — перехоплення

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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10 липня, 18:19
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Окупант розповів про плачевну ситуацію на фронті
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Українські спецслужби продовжують перехоплювати розмови окупантів. Член НЗФ "ДНР", який воює на боці Росії, розповів про "ротацію", втрати, військові злочини Росії та стрілянину по своїх. Все це можна почути у розмові, перехопленій українською військовою розвідкою, яку опублікував радник голови МВС Антон Геращенко.

"Коротше, сьогодні наші їздили до російського штабу, прості солдати. Розмовляли з трьома генералами. Коротше, вони в**бали нашого Зиму за все. Вони не в курсі, що тут нас мало, вони думають, що ми спеці, що ми воюємо з 14-го року і ми вже спеціалісти, що ми круті вояки... Коротше, вони порушили питання, що у нас ніякої ротації немає, ніякого озброєння, ні*ра... Коротше, пообіцяли, що протягом 3-х днів приїдуть сюди російські якісь х**пугали. Вони не були на позиціях, ніде не були. У нас одні автомати і все. Коротше, нас пообіцяли міняти, ці генерали навіть не знали, що тут за ситуація", — каже він.

При цьому окупант каже, що він навіть не розраховує на звільнення, головне вибратися з фронту. Їм кажуть, що давати звільнювальні не будуть, бо вони поїдуть додому і не повернуться. Їм пообіцяли лише, що після "ротації" вони зможуть трохи відпочити.

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"На дорогах стоятимемо, дороги охоронятимемо. Ось таку хрню... Та всі вони, мені здається, знали. У нас майже 50% мінуса на**", — сказав він.

Окупапнт розповів, що колись уночі до росіян підходила підмога, а вони не розібралися та розпочали перестрілку. Також він розповідає про свого знайомого, який зараз перебуває на допитах.

"Він застрелив 75 людей, розумієш? І місцевих, і наших. Ти дивися, останніх, що він двох застрелив, вони ж один раз зґвалтували жінку 55 років, чоловікові п**ди дали. Він попереджав їх, що поводьтеся нормально. Вони через два-три тижні пішли знову до цього мужика, зґвалтували бабу, а потім застрелили їх. Вони викомпали собі яму, він їх застрелив... Кілька людей таких застрелили, які ґвалтували, вбивали... Бруд дуже багато тут", — каже він.

Окупант каже, що російські війська здатні на все, що зневажливо ставляться до "ополченців", і вихваляються, що вони росіяни, а коли напиваються – починають буянити.

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Про що ще йшлося у перехопленнях

Раніше повідомлялося, що російські загарбники намагалися зберегти в секреті інцидент із розстрілом батальйону "ДНР" на Донбасі. Про це йдеться з телефонної розмови одного з військових РФ, яку перехопила СБУ. За словами солдата, бойовиків відправили на передову, їм не платили зарплату, не було їжі, "днрівці" вирішили відходити, але потрапили на росіян.

У окупантів відбувається справжня істерика від числа вбитих та поранених російських військових. Загарбники мріють просто повернутися додому живими.

Окупанти "полюють" за шкарпетками, які видають воїнам ЗСУ Про це зізнався контрактник ЗС РФ, який розмовляв зі своєю дружиною.

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Командири різних рівнів 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії Західного військового округу відмовляються від участі у бойових діях. Окрім того, військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення. Особовий склад 2-х батальйонно-тактичних груп 4 військової бази 58 загальновійськової армії Південного військового округу відмовилися брати участь у бойових діях на території України.

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