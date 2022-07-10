Російські військові розстріляли батальйон "ДНР" – перехоплення СБУ

Бойовики "ДНР" вирішили відступати та залишити позиції і в цей час нарвались на росіян, які прийняли їх за ЗСУ

Росіяни прийняли "днрівців" по ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські загарбники намагалися зберегти в секреті інцидент із розстрілом батальйону "ДНР" на Донбасі. Про це йдеться з телефонної розмови одного з військових РФ, яку перехопила СБУ.

За словами солдата, бойовиків відправили на передову, їм не платили зарплати, не було їжі, днрівці вирішили відходити, але потрапили на росіян.

Реклама

Пацани стояли десь під Бердянськом. Не отримували ні зарплату, ні*уя. Я так зрозумів, толком їх і не годували. А потім їх кинули кудись на передок. почали назад відходити... Потрапили на росіян. Росіяни їх роз'їшили... Ось ті армія, прикинь", – розповідає один із бойовиків так званої "ДНР", яку мобілізували в армію РФ", – розповів чоловік.

Інші перехоплення