Російські військові розстріляли батальйон "ДНР" – перехоплення СБУ

Російські загарбники намагалися зберегти в секреті інцидент із розстрілом батальйону "ДНР" на Донбасі. Про це йдеться з телефонної розмови одного з військових РФ, яку перехопила СБУ.
За словами солдата, бойовиків відправили на передову, їм не платили зарплати, не було їжі, днрівці вирішили відходити, але потрапили на росіян.
Пацани стояли десь під Бердянськом. Не отримували ні зарплату, ні*уя. Я так зрозумів, толком їх і не годували. А потім їх кинули кудись на передок. почали назад відходити... Потрапили на росіян. Росіяни їх роз'їшили... Ось ті армія, прикинь", – розповідає один із бойовиків так званої "ДНР", яку мобілізували в армію РФ", – розповів чоловік.
Інші перехоплення
- У окупантів відбувається справжня істерика від числа вбитих та поранених російських військових. Загарбники мріють просто повернутися додому живими.
- Окупанти "полюють" за шкарпетками , які видають воїнам ЗСУ Про це зізнався контрактник ЗС РФ, який розмовляв зі своєю дружиною.
- Моряки каспійської флотилії Росії відмовляються виконувати бойові завдання. Причина – аварійний стан кораблів Окупанти таємно написали колективні листи Володимиру Путіну та Сергію Шойгу.
- В одному з перехоплень російський військовий поскаржився, що командування вважає його витратним матеріалом.
- Командири різних рівнів 3 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії Західного військового округу відмовляються від участі у бойових діях. Окрім того, військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення. Особовий склад 2-х батальйонно-тактичних груп 4 військової бази 58 загальновійськової армії Південного військового округу відмовилися брати участь у бойових діях на території України.
- Підрозділи збройних сил Росії, які планували відправити на ротацію до України, відмовляються виконувати такі накази.
- Трохи раніше батьки російських злочинців у формі були сміливішими і вселяли своїм дітям, що ті повинні розглядати війну в Україні як шанс розбагатіти. Вони називають своїх синів "спонсорами" та закликають їх займатися мародерством на повну.
- Ще один перехоплення телефонної розмови свідчить про те, що російські окупанти, що воюють в Україні, озлоблені на своїх командирів і готові скаржитися ними у військову прокуратуру РФ.