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"Грязи очень много": "ДНРовец" пожаловался жене на буйных россиян и отсутствие ротации — перехват

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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10 июля, 18:19
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Оккупант рассказал о плачевной ситуации на фронте
Оккупанты в разговорах с родными жалуются на отсутствие ротации
Оккупанты в разговорах с родными жалуются на отсутствие ротации / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские спецслужбы продолжают перехватывать разговоры оккупантов. Член НЗФ "ДНР", который воюет на стороне России, рассказал о "ротации", потерях, военных преступлений России и стрельбе по своим. Все это можно услышать в разговоре, перехваченном украинской военной разведкой, которую опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

"Короче, сегодня наши ездили в русский штаб, простые солдаты. Разговаривали с тремя генералами. Короче, они в**бали нашего Зиму за все. Они не в курсе, что тут нас мало, они думают, что мы спецы, что мы воюем с 14-го года и мы уже специалисты, что мы крутые вояки. Короче, они подняли вопрос, что у нас никакой ротации нет, никакого вооружения, них*ра. Короче, пообещали, что в течение 3-х дней приедут сюда российские какие-то х**пугалы. Они не были на позициях, нигде не были. У нас одни автоматы и все б**дь. Короче, нас пообещали менять, эти генералы даже не знали, что тут за ситуация", — говорит он.

При этом оккупант говорит, что он даже не рассчитывает на увольнение, главное — выбраться с фронта. Им говорят, что давать увольнительные не будут, потому что тогда они уедут домой и не вернутся. Им пообещали только, что после "ротации" они смогут немного отдохнуть.

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"На дорогах будем стоять, дороги охранять. Вот такую х*рню... Да все они, мне кажется, знали. У нас почти 50% минуса на**й", — сказал он.

Оккупапнт рассказал, что когда-то ночью к россиянам подходила подмога, а они не разобрались и начали перестрелку. Также он рассказывает про своего знакомого, который сейчас находится на допросах.

"Он застрелил 75 человек, понимаешь? И местных, и наших. Ты смотри, последних, что он двоих застрелил, они ж один раз изнасиловали женщину 55 лет, мужу п**ды дали. Он предупреждал их, что ведите себя нормально. Они через две-три недели пошли опять к э\тому мужику, изнасиловали бабу, а потом застрелили. Они выкомпали себе яму, он их застрелил... Несколько человек таких застрелили, которые насиловали, убивали... Грязи очень много здесь", — говорит он.

Оккупант говорит, что российские войска способны на все, что пренебрежительно относятся к "ополченцам", и хвастаются, что они россияне, а когда напиваются — начинают буянить.

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О чем еще говорилось в перехватах

Ранее сообщалось, что российские захватчики пытались сохранить в секрете инцидент с расстрелом батальона "ДНР" на Донбассе. Об этом следует из телефонного разговора одного из военных РФ, который перехватила СБУ. По словам солдата, боевиков отправили на передовую, им не платили зарплату, не было еды, "днровцы" решили отходить, но попали на россиян.

У оккупантов происходит настоящая истерика от числа убитых и раненых русских военных. Захватчики мечтают просто вернуться домой живыми.

Оккупанты "охотятся" за носками, которые выдают воинам ВСУ. Об этом признался разговаривавший со своей женой контрактник ВС РФ.

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Командиры разных уровней 3 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение. Личный состав 2-х батальонно-тактических групп 4 военной базы 58 общевойсковой армии Южного военного округа отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины.

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