"Головна мета – захист національних інтересів": командування "Захід" звернулося до українців

Командувач стверджує, що боротьба з ворогом продовжується і триватиме до перемоги України

Генерал-майор Сергій Литвинов звернувся до українців / Колаж "Сьогодні"

Вже понад місяць Збройні Сили Українита весь український народ борються з окупантом. Тридцять п'яту добу українські військові демонструють силу, професіоналізм та самовідданість, а весь світ пишається опором українців та підтримує у нелегкій боротьбі за право вирішувати своє майбутнє і майбутнє України.

Про це повідомляє командувач військами оперативного командування ''Захід'' генерал-майор Сергій Литвинов.

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Україна та її Збройні Сили, захищаючи кордони Європи, довели готовність стати повноцінним членом Північноатлантичного альянсу. Проте нині головна мета – захист національних інтересів, а також розвиток незалежної та сильної держави. Все це можливо при створенні нових форматів та гарантій безпеки для України.

"Боротьба триває і продовжуватиметься до нашої остаточної перемоги. Вона продовжується на передовій, у наших селах та містах з окупаційними військами, а не в соціальних мережах між українцями. Кожен із нас робить усе, що може на своєму фронті, виконуючи свої завдання та прагнучи одного – перемоги. Тому зараз треба бути єдиними у опорі супротивнику. Адже єдність військ, влади та народу – це основа нашої стійкості та запорука майбутнього України", – стверджує Сергій Литвинов.

Знищена техніка РФ

Українські військові збили майже 100 літаків та 120 вертольотів, знищили майже 500 танків та 1500 бойових броньованих машин росіян від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

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