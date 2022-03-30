"Главная цель – защита национальных интересов": командование "Запад" обратилось к украинцам

Командующий утверждает, что борьба с врагом продолжается и будет длиться до победы Украины

Генерал-майор Сергей Литвинов обратился к украинцам / Коллаж "Сегодня"

Уже больше месяца Вооруженные Силы Украины и весь украинский народ борются с оккупантом. Тридцать пятые сутки украинские военные демонстрируют силу, профессионализм и самоотверженность, а весь мир гордится сопротивлением украинцев и поддерживает в нелегкой борьбе за право решать свое будущее и будущее Украины.

Об этом сообщает командующий войсками оперативного командования ''Запад'' генерал-майор Сергей Литвинов.

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Украина и ее Вооруженные Силы, защищая границы Европы, доказали свою готовность стать полноценным членом Североатлантического альянса. Однако сейчас главная цель – защита национальных интересов, а также развитие независимого и сильного государства. Все это возможно при создании новых форматов и гарантий безопасности для Украины.

"Борьба продолжается и будет продолжаться до нашей окончательной победы. Она продолжается на передовой, в наших селах и городах с оккупационными войсками, а не в социальных сетях между украинцами. Каждый из нас делает все, что может на своем фронте, выполняя свои задачи и стремясь к одному – победе. Поэтому сейчас нужно быть единственными в сопротивлении противнику. Ведь единство войск, власти и народа – это основа нашей устойчивости и залог будущего Украины", – утверждает Сергей Литвинов.

Уничтоженная техника РФ

Украинские военные сбили почти 100 самолетов и 120 вертолетов, уничтожили почти 500 танков и 1500 боевых бронированных машин россиян с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

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