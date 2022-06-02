Війна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Гайдай розкрив деталі спецоперації ЗСУ у Сєвєродонецьку

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 червня, 21:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вчора шістьох російських солдатів взяли в полон
Сєвєродонецьк тримається / Колаж "Сьогодні"
Сєвєродонецьк тримається / Колаж "Сьогодні"

У боротьбі з російськими загарбниками всі методи хороші, зокрема і військова хитрість. Імовірно, ЗСУ змогли заманити до Сєвєродонецька велику кількість солдатів РФ і знищити, повідомивши про "здачу" міста.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у проєкті FREEДОМ на каналі "Україна 24" не підтвердив, однак і не спростував цієї інформації, про що раніше розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Реклама

Що відомо

"Не буду вдаватися до подробиць, але нашим захисникам вдається проводити певні локальні військові операції, досягати успіху у проведенні таких операцій і це дає нам шанси та надії на те, що надалі це відбуватиметься ", – заявив в ефірі Сергій Гайдай.

Він також розповів, що у Сєвєродонецьку залишається важка обстановка.

"Російській армії вдалося просунутися вглиб міста. Відсотків 20 – це "сіра зона". Наші захисники теж тримають позиції на одній частині міста. Більше того, їм вдається навіть робити певні операції, коли вони вибувають противника з деяких вулиць, іноді навіть вдається взяти полонених... Вчора тільки шістьох взяли.Тому всім скептикам я хотів би сказати, ще рано списувати Сєвєродонецьк з рахунків. На відміну від Кадирова, ми говоримо правду. Коли він каже, що місто повністю під контролем кадировців, ми запрошуємо його. Ми зі свого боку допомагатимемо максимально нашим військовим, щоб вони могли виконувати свої завдання та очистити місто від російської армії", – наголосив чиновник.

Реклама

Обстановка

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Хроніка обстрілів
Війна в Україні з космосу
Українці за кордоном
Діпломатичний фронт
Save Life
"Разом нас багато"
Допомога під час війни
Наші гроші
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:30 2 червня
1
Особовий склад 30850
Особовий склад
2
Літаки 210
Літаки
3
Гелікоптери 175
Гелікоптери
4
ББМ 3354
ББМ
5
Танки 1363
Танки
6
Артилерія 661
Артилерія
7
Засоби ППО 95
Засоби ППО
8
РСЗВ 207
РСЗВ
9
БПЛА 521
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2325
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Віртуозний бомбардувальник… Капітан Сергій Пархоменко - військовий льотчик. На його рахунку - 38 бойових вильотів під вогнем ППО та винищувачів РФ. Віртуозно знищив понад 20 ворожих танків, більше сотні одиниць транспорту, 20 цистерн із пальним… Загинув, виконуючи бойове завдання у районі Гуляйполя (Запоріжчина). Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Лейтенант Любов Плаксюк – екс-викладачка історії, а з 2016-го – боєць ЗСУ, перша в Україні жінка-командир артилерійського підрозділу. Воює у складі бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича. Рішуча, безстрашна і напрочуд холоднокровна - ідеальний артилерист!
Історія унікальної артилеристки
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30181.41

Binance Coin (BNB)

304.13

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

63.76

Theta (THETA)

1.22

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,32 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.32

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Надійний тил
Допомогти Героям!
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти