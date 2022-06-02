Гайдай раскрыл детали спецоперации ВСУ в Северодонецке

Вчера шестерых российских солдат взяли в плен

Северодонецк держится / Коллаж "Сегодня"

В борьбе с российскими захватчиками все методы хороши, в том числе и военная хитрость. Предположительно, ВСУ смогли заманить в Северодонецк большое количество солдат РФ и уничтожить, сообщив о "сдаче" города.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в проекте FREEДОМ на канале "Украина 24" не подтвердил, однако и не опроверг эту информацию, о чем ранее рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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Что известно

"Не буду вдаваться в подробности, но нашим защитникам удается проводить определенные локальные военные операции, добиваться успеха в проведении таких операций и это дает нам шансы и надежды на то, что в дальнейшем это будет происходить", – заявил в эфире Сергей Гайдай.

Он также рассказал, что в Северодонецке остается тяжелая обстановка.

"Российской армии удалось продвинуться вглубь города. Процентов 20 – это "серая зона". Наши защитники тоже держат позиции на одной части города. Более того, им удается даже делать определенные операции, когда они выбывают противника с некоторых улиц, иногда даже удается взять пленных. Вчера только шестерых взяли. Поэтому всем скептикам я бы хотел сказать, еще рано списывать Северодонецк со счетов. В отличии от Кадырова мы говорим правду. Когда он говорит, что город полностью под контролем кадыровцев, мы приглашаем его. А мы со своей стороны будем помогать максимально нашим военным, чтобы они могли выполнять свои задачи и очистить город от российской армии", – отметил чиновник.

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Обстановка