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"Є шанс не плодити сварки у соцмережах": командування "Схід" закликає українців розпочати реальну боротьбу з окупантами

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30 березня, 19:20
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Військова служба у Збройних Силах України – можливість реалізувати себе та свій потенціал заради існування українського народу, стверджує оперативне командування
Українські військові більше місяця успішно протистоять окупантам / Колаж "Сьогодні"
Українські військові більше місяця успішно протистоять окупантам / Колаж "Сьогодні"

Українські військові та всі складові сил оборони держави вже більше місяцяуспішно протистоять і завдають поразки загарбникам із РФ. Саме цим українська армія та народ вразили весь цивілізований світ. Проте, українців також закликають долучатися до фізичного знищення російської армії.

Про це повідомляє оперативне командування "Схід".

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"Нашою готовністю йти на жертви заради гідності, заради нашого права бути вільними, ми викликали захоплення та підтримку в інших країнах. Ми стали взірцем нації, яка прагне визначати свою долю та захищати свої цінності та спосіб життя. Наша війна – це боротьба за гідність людини" , – йдеться у повідомленні.

Початок широкомасштабної російської агресії змусили Україну шукати нові формати та засоби забезпечення миру, а також захисту національних інтересів країни.

"Наша держава, яка сьогодні демонструє разючий приклад боротьби Добра проти Зла, Світла проти Темряви, Свободи проти Насильства та Диктатури, має право та підстави пропонувати такі нові формати міжнародної безпеки та співпраці. Тобто ініціювати створення нових більш дієвих міжнародних структур безпеки та альянсів", – йдеться у повідомленні.

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В оперативному командуванні "Схід" стверджують, що ворог прагне посіяти розбрат, сумніви та спровокувати конфлікти всередині суспільства, проте це марно.

"Сьогодні у всіх справжніх патріотів, яким небайдужа доля України, тим більше у тих, хто має бачення успішного майбутнього та знає рецепти перемог як на тактичному, так і на стратегічному рівні, є можливість реально долучитися до нашої спільної боротьби.
Зараз є унікальний шанс не плодити чвари в соцмережах, а консолідуватися та вчиняти реальну смерть ворогам ", – йдеться у повідомленні.

Оперативне відрядження "Схід" закликає долучатися до фізичного знищення окупантів.

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"Військова служба у Збройних Силах України – це можливість реалізувати себе та свій потенціал заради існування Українського народу, мирного та успішного майбутнього для наших дітей та онуків. Заради нашої справедливої та неминучої Перемоги ми маємо зберігати єдність Української армії, Українського народу та Української влади. Саме Єдність, Згода та Об'єднання спільних зусиль – запорука та передумова цієї Перемоги", – йдеться у повідомленні.

Українські військові мають зараз більше танків, ніж на початку війни

Українська армія зараз може мати більше танків, ніж місяць тому – і все це без створення абсолютно нового танка або витягування якоїсь старої машини зі сховища. ЗСУ продовжують захоплювати їх у РФ.

Тим часом, росіяни захопили щонайменше 37 українських танків – сума, недостатня для компенсації приблизно 274 танків, які, як вважають, були втрачені з усіх причин.

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