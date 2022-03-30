"Есть шанс не плодить ссоры в соцсетях": командование "Восток" призывает украинцев вступить в реальную борьбу с оккупантами

Военная служба в Вооруженных Силах Украины – возможность реализовать себя и свой потенциал ради существования украинского народа, утверждает оперативное командование

Украинские военные больше месяца успешно противостоят оккупантам / Коллаж "Сегодня"

Украинские военные и все составляющие сил обороны государства уже более месяца успешно противостоят и наносят поражения захватчикам из РФ. Именно этим украинская армия и народ поразили весь цивилизованный мир. Однако украинцев также призывают приобщаться к физическому уничтожению российской армии.

Об этом сообщает оперативное командование "Восток".

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"Нашей готовностью идти на жертвы ради достоинства, ради нашего права быть свободными мы вызвали восхищение и поддержку в других странах. Мы стали образцом нации, стремящейся определять свою судьбу и защищать свои ценности и образ жизни. Наша война – это борьба за достоинство человека", - говорится в сообщении.

Начало широкомасштабной российской агрессии заставило Украину искать новые форматы и способы обеспечения мира, а также защиты национальных интересов страны.

"Наше государство, которое сегодня демонстрирует поразительный пример борьбы Добра против Зла, Света против Тьмы, Свободы против Насилия и Диктатуры, имеет право и основания предлагать такие новые форматы международной безопасности и сотрудничества. То есть инициировать создание новых, более действенных международных структур безопасности и альянсов," – говорится в сообщении.

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В оперативном командировании "Восток" утверждают, что враг стремится посеять раздор, сомнения и спровоцировать конфликты внутри общества, однако все это бесполезно.

"Сегодня у всех настоящих патриотов, которым небезразлична судьба Украины, тем более у тех, кто имеет видение успешного будущего и знает рецепты побед как на тактическом, так и на стратегическом уровне, есть возможность реально приобщиться к нашей совместной борьбе.

Сейчас есть уникальный шанс не плодить ссоры в соцсетях, а консолидироваться и совершать реальную смерть врагам", – говорится в сообщении.

Оперативное командирование "Восток" призывает приобщаться к физическому уничтожению оккупантов.

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"Военная служба в Вооруженных Силах Украины – это возможность реализовать себя и свой потенциал ради существования Украинского народа, мирного и успешного будущего для наших детей и внуков. Ради нашей справедливой и неизбежной Победы мы должны сохранять единство Украинской армии, Украинского народа и Украинской власти. Именно Единство, Согласие и Объединение совместных усилий – залог и предпосылка этой Победы", – говорится в сообщении.

Украинские военные имеют сейчас больше танков, чем в начале войны

Украинская армия сейчас может иметь больше танков, чем месяц назад – и все это без создания абсолютно нового танка или вытягивания какой-то старой машины из хранилища. ВСУ продолжают захватывать их у РФ.

Между тем россияне захватили по меньшей мере 37 украинских танков – сумма, недостаточная для компенсации примерно 274 танков, которые, как полагают, были утрачены по всем причинам.

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