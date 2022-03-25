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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

В українських військових зараз більше танків, ніж на початку війни, тому що вони продовжує захоплювати їх у РФ

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25 березня, 01:42
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Багато хто з тих танків, які захопили українці, просто сиділи там, без газу, їхній екіпаж втік
Україна використовує багато з тих самих танків, що й Росія. Колаж "Сьогодні"
Україна використовує багато з тих самих танків, що й Росія. Колаж "Сьогодні"

Українська армія зараз може мати більше танків, ніж місяць тому — і все це без створення жодного абсолютно нового танка чи витягування якоїсь старої машини зі сховища. Тим часом, росіяни захопили щонайменше 37 українських танків — сума, недостатня для компенсації приблизно 274 танків, які, як вважають, були втрачені з усіх причин.

Про це повідомляє Forbes.

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Деталі

"Нерівність у трофейних танках говорить про те, що Росія не підготувалася до війни високої інтенсивності проти рішучого ворога. Але це також говорить про переваги, які має будь-який захисник перед будь-яким нападником", – вважає Девід екс співробітник Forbes.

Росія має проектувати сили на Україну на десятки або сотні миль, розширюючи погано захищені лінії постачання та ризикуючи тим, що у фронтових підрозділів закінчаться боєприпаси та паливо. Багато хто з тих танків, які захопили українці, просто сиділи там, без газу, їхні екіпажі втекли. Українська армія тим часом має перевагу "внутрішніх ліній". Тобто її сили борються поблизу великих міст та їхніх баз. Лінії постачання українців знаходяться всередині їхнього власного оборонного периметра, а не нанизані вздовж автомагістралей, що не охороняються.

Але допомагає те, що Україна використовує багато з тих самих танків, що й Росія. Основний танк української армії, Т-64, більше не використовується у російській армії. Але українці також експлуатують принаймні дві моделі, які російські все ще використовують: Т-72 та Т-80.

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Т-80 насправді є еволюцією Т-64, який сам по собі є одним із найскладніших танків радянської промисловості, будь-коли вироблених. Т-72, навпаки, є більш простим та дешевим танком, придатним для масового виробництва та легкої підтримки у польових умовах. Недарма Україна зазвичай відносить свої Т-72 до резервних формувань.

Неухильна передача Україні шляхом захоплення сотень та сотень танків, бойових машин, артилерії, систем протиповітряної оборони та вантажівок наголошує на проблемі, з якою стикається Росія у досягненні будь-якої зі своїх стратегічних цілей в Україні.

Кремль реально не може вбити свій шлях до перемоги. Не доти, поки Україна, населення якої становить 44 мільйони людей, має запаси людського капіталу, і поки що українці залишаються єдиними в захисті своєї батьківщини.

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Війна в Україні 24 березня

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1
Особовий склад Особовий склад
15800
2
Літаки Літаки
108
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
530
5
ББМ ББМ
1597
6
Артилерія Артилерія
280
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
82
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
72
10
БПЛА БПЛА
50
11
Катери Катери
4
12
Транспорт Транспорт
1033
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