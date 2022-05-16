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До сліз! Дружини захисників Маріуполя просять дива від лідерів Туреччини та Китаю

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16 травня, 23:02
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Українським військовим на "Азовсталі" щодня наносять нові рани
Дружини захисників Маріуполя закликали їх звільнити.
Дружини захисників Маріуполя закликали їх звільнити. / Фото: Колаж: Сьогодні

Рідні бійців попросили президента Туреччини Реджепа Ердогана та президента Китаю Сі Цзіньпіна допомогти врятувати захисників Маріуполя з "Азовсталі". Окупанти продовжують скидати 500-кілограмові бомби на територію заводу. Українські військові гинуть, а дехто страждає без належної медичної допомоги.

Про це розповіли мами та дружини захисників "Азовсталі" на пресконференції в Маріуполі.

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"Ми благаємо про допомогу. Кільце навколо "Азовсталі" стиснулося. Вони знаходяться в пеклі. Їм щоденно наносять нові і нові рани. Я не знаю, як достукатися до вас, шановний пане Ердогане. Станьте носіями миру. Допоможіть. Адже цей вчинок буде вартий Нобелівської премії миру", – наголосила дружина бійця полку "Азов" Наталія Зарицька, сьогодні брифінгу у Стамбулі

За її словами, у світі є два лідери, які можуть говорити з Володимиром Путіним, саме вони можуть, об'єднавши зусилля, звернутися до нього, і він не зможе їм відмовити. Це президенти Туреччини та Китаю.

Жахи "Азовсталі"

За словами рідних, у військових на "Азовсталі" закінчується їжа та вода. У них також немає достатньої кількості ліків та доступу до медичної допомоги. Декому відрізають частини поранені тіла, які можна було б врятувати, потрапивши до лікарні. Однак бійці змушені проводити ампутації. По живому, без анастезії.

Мати одного із бійців, який перебуває на території оточеного окупантами заводу, розповіла, як боїться побачити сина у кожному наступному ролику "Азовсталі".

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"Він мене жаліє і нічого не розповідає. Каже "в мене все норм". Він не розповідає, як їх обстрілює артилерія, обстрілюють з кораблів, наносять авіаудари. Літаки скидають на них бомби по 500 кілограмів. Це ті бомби, які називають "протибункерними". Тому їх там засипає, тому люди гинуть там під завалами. Він не розповідає, як вони розкопують ці завали і витягують своїх мертвих побратимів".

Мами та жінки захисників Маріуполя зазначили, що українські військові не можуть здатися в полон, адже Росія їх стратить. Вони закликали найвпливовіших світових лідерів допомогти врятувати військових з "Азовсталі".

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