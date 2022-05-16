До слез! Жены защитников Мариуполя просят о чуде лидеров Турции и Китая

Украинским военным на "Азовстали" ежедневно наносят новые раны

Жены защитников Мариуполя призвали их освободить. / Фото: Коллаж: Сегодня

Родные бойцов попросили президента Турции Реджепа Эрдогана и президента Китая Си Цзиньпина помочь спасти защитников Мариуполя из "Азовстали". Оккупанты продолжают сбрасывать 500-килограммовые бомбы на территорию завода. Украинские военные погибают, а некоторые страдают без надлежащей медицинской помощи.

Об этом рассказали мамы и жены защитников "Азовстали" пресс-конференции в Мариуполе.

Реклама

"Мы умоляем о помощи. Кольцо вокруг "Азовстали" сжалось. Они находятся в аду. Им ежедневно наносят новые раны. Я не знаю, как достучаться до вас, уважаемый господин Эрдоган. Станьте носителями мира. Помогите. Ведь этот поступок стоит Нобелевской премии мира", – подчеркнула жена бойца полка "Азов" Наталья Зарицкая, сегодня брифинга в Стамбуле

По ее словам, в мире есть два лидера, которые могут говорить с Владимиром Путиным, именно они могут, объединив усилия, обратиться к нему, и он не сможет им отказать. Это президенты Турции и Китая.

Ужасы "Азовстали"

По словам родных, у военных на "Азовстали" заканчивается еда и вода. В них также нет достаточного количества лекарства и доступа к медицинской помощи. Некоторым отрезают части раненые тела, которые можно было бы спасти, попав в больницу. Однако бойцы вынуждены проводить ампутации. По живому, без анестезии.

Мать одного из бойцов, находящегося на территории окруженного оккупантами завода, рассказала, как боится увидеть сына в каждом следующем ролике "Азовстали".

Реклама

"Он меня жалеет и ничего не рассказывает. Говорит "у меня все норм". Он не рассказывает, как их обстреливает артиллерия, обстреливают с кораблей, наносят авиаудары. Самолеты сбрасывают на них бомбы по 500 килограммов. Это те бомбы, которые называют "противобункерными" ". Поэтому их там засыпает, потому люди гибнут там под завалами. Он не рассказывает, как они раскапывают эти завалы и вытаскивают своих мертвых собратьев".

Мамы и женщины защитников Мариуполя отметили, что украинские военные не могут сдаться в плен, ведь Россия их казнит. Они призвали самых влиятельных мировых лидеров помочь спасти военных из "Азовстали".

Раньше мы писали: