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Росія готує масштабну спецоперацію в Маріуполі: що планують і коли

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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16 травня, 08:41
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Аналітики InformNapalm отримали масив інформації від інсайдерських каналів
Аналітики відзначають, що попередньо глобальний задум російського командування в Маріуполі найближчими днями до кінця не зрозумілий.
Аналітики відзначають, що попередньо глобальний задум російського командування в Маріуполі найближчими днями до кінця не зрозумілий. / Фото: Колаж: Сьогодні, , Ракурс

На 16-17 травня або пізніше цієї дати в Маріуполі російські окупанти готують масштабні дії за участю полонених українських військовослужбовців та викрадених росіянами мирних жителів.

Про це повідомляють аналітики InformNapalm, заявивши про надходження 14-15 травня масиву інформації від інсайдерських каналів з 4-х різних джерел, зокрема з-поміж військовослужбовців РФ, які мають фінансову зацікавленість і періодично передають дані.

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Що відомо

Так, до дій інформаційно-психологічного характеру планують залучити до 2000 людей. Аналітики зазначають, що попередньо глобальний задум російського командування до кінця не зрозумілий, але ключові дані є наступними:

  • привезти до Маріуполя до 2000 полонених людей;
  • відправити в Маріуполь військовослужбовців розвідроти, які в обов'язковому порядку отримали наказ взяти протигази, повний загальновійськовий захисний комплект та додаткові невеликі рюкзаки, вміст яких невідомий;
  • відправити до Маріуполя 6 автомобільних цистерн, вміст яких невідомий. У супроводі з охороною на бронетехніці.

В InformNapalm припустили, що командування РФ може використовувати полонених людей для створення картинки російських пропагандистських ЗМІ – нібито захисники "Азовсталі" здалися в полон – і після цього спробують використати вміст цистерн, щоб "викурити" справжніх захисників з їх позицій. Водночас полонених можуть використовувати і як живий щит для реалізації штурмової операції. Також можуть бути інші варіанти розвитку подій.

Аналітики нагадали, що 23 лютого за 8 годин до повномасштабного вторгнення волонтери InformNapalm, спираючись на дані інсайдерів з ОРДЛО, опублікували дані про аномальні накази бойовикам "ЛДНР" про повне відключення мобільних телефонів на лінії зіткнення.

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"Тому вважаємо, що чергова інформація від інсайдерів може бути важливою частиною пазла і якщо не зірвати повністю, хоча б попередити про масштабні плани агресора провести криваву інформаційно-психологічну операцію в Маріуполі", – вказали в InformNapalm.

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в Маріуполі стрімко зросла смертність серед цивільного населення. На місці ексгумованих могил у дворах вже є нові. Люди гинуть без ліків та вмирають з голоду.

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