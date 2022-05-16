Окупанти від безсилля почали ще більше бити по "Азовсталі"

Радник мера Маріуполя розповів про ситуацію на території заводу

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти не припиняють обстрілу території заводу "Азовсталь" у Маріуполі та нарощують їх щільність. Особливих успіхів у захопленні заводу вони не досягли. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Росіяни не принияють спроб зайти або заблокувати вихід з бункерів. Більшість наземних операцій ведуться на периметрі заводу. Ніякого глобального наближення не відбувається, саме через те зростає щильність обстрілів", — написав він.

Також Андрющенко повідомив, що Росія вкидає чергові фейки про українських військових.

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"З урахуванням інформації, що ми отримували з фільтраційного табору у Безимянне, інформаційних джерел України та самим характером джерела повідомлення про "вийшли з білим прапором" наполягаєм на черговому фейку. Не новина. Якщо "довіряти" джерелам окупантів, то вони вже три чи брали всіх в полон в Маріуполі", — заявив він.

Радник мера опублікував відео з території "Азовсталі".

Завод обстріляли запальними бомбами

Російські окупанти продовжують обстрілювати територію заводу з усіх боків – з неба, моря та землі. У Мережі напередодні з'явилося відео, де територію заводу обстрілюють фосфорними чи запальними бомбами.

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Маріуполь понад два місяці героїчно чинить опір російській агресії. Наразі неокупованою залишається лише територія заводу "Азовсталь", де знаходяться наші військові. Серед них багато поранених, які потребують негайної евакуації.

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