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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення в Україну

Данілов: Битва за Донбас може бути не останньою

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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21 квітня, 04:57
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Бої вже розпочалися по всій лінії фронту, що є на території Донецької, Луганської та Харківської областей
Данілов про битву за Донбас
Данілов про битву за Донбас / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що великий наступ російської армії на східному фронті ще не розпочалося. РФ може підтягувати в бій нові ресурси та резерви наступні два-чотири тижні. А битва за Донбас може бути не останньою великою битвою.

Про це Данілов сказав в ефірі радіо НВ.

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"Вчора зранку почалися бої на всій лінії фронту, який є на території Донецької, Луганської та Харківської областей. Але це була їх спроба [випробувати] на міцність наші Збройні сили. Спроба була невдала. На сьогодні вони будуть продовжувати ці спроби. Коли почнеться так званий великий наступ — це питання часу", – сказав секретар РНБО.

Він додав, що ця битва за Донбас може бути не останньою.

"Попереду ще може бути багато різних речей. Це не є, як раніше говорили, останній і рішучий бій. Це один із боїв, який є на території нашої країни, починаючи з 2014 року", – сказав секретар РНБО.

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За словами Данілова, РФ ще може підтягувати в бій нові ресурси та резерви протягом наступних двох-чотирьох тижнів.

РФ провалила перші спроби прориву

ЗСУ скоро завершать "війну на виснаження", – про це заявив журналіст Олексій Бурлаков в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

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Він зазначив, що західні реактивні системи залпового вогню вже прибули до України.

За словами Бурлакова, ситуація на Донбасі тяжка, втім, не без позитивних моментів. Вони в тому, що перші спроби прориву росіян у другій наступальній хвилі виявилися невдалими.

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