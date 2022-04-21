Данилов: Битва за Донбасс может быть не последней

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что большое наступление российской армии на восточном фронте еще не началось. РФ может подтягивать в бой новые ресурсы и резервы следующие две-четыре недели. А битва за Донбасс может быть не последним крупным сражением.
Об этом Данилов сказал в эфире радио НВ.
"Вчера утром начались бои по всей линии фронта, который есть на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Но это была их попытка испытать на прочность наши Вооруженные силы. Попытка была неудачная. На сегодня они будут продолжать эти попытки. Когда начнется так называемое большое наступление – это вопрос времени", - сказал секретарь СНБО.
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Он добавил, что эта битва за Донбасс может быть не последней.
"Впереди еще может быть много разных вещей. Это не есть, как раньше говорили, последний и решительный бой. Это один из боев, который есть на территории нашей страны, начиная с 2014 года", – сказал секретарь СНБО.
По словам Данилова, РФ еще может подтягивать в бой новые ресурсы и резервы в течение следующих двух-четырех недель.
РФ провалила первые попытки прорыва
ВСУ скоро завершат "войну на истощение", – об этом заявил журналист Алексей Бурлаков в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24".
Он отметил, что западные реактивные системы залпового огня уже прибыли в Украину.
По словам Бурлакова, ситуация на Донбассе тяжелая, впрочем, не без положительных моментов. Они заключаются в том, что первые попытки прорыва россиян во второй наступательной волне оказались неудачными.
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