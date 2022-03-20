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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Путін в Україні не досяг жодної мети, він втрачає по тисячі військових на день – WSJ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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20 березня, 18:33
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Жорстокість російського наступу лише посилюється у міру уповільнення темпів просування
Цілі господаря Кремля можуть виявитися недосяжними. Фото: колаж "Сьогодні"
Цілі господаря Кремля можуть виявитися недосяжними. Фото: колаж "Сьогодні"

Спроба Російської Федерації захопити Україну може зайти в глухий кут, оскільки великі втрати серед особового складу та техніки погіршують становище непідготовлених російських сил, які досі не змогли досягти жодної зі своїх первісних цілей. За тиждень лінія фронту фактично не зрушила з місця.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на слова західних чиновників та військових експертів.

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За оцінками західної розвідки, число вбитих і поранених російських військових досягає 1 тисячі людей на день, а за оцінками української розвідки – ще більше.

Зазначається, що відсутність істотного прогресу на місцях і враховуючи масштаб втрат, які зазнають російські війська, воєнна кампанія Росії незабаром може стати нестійкою, оскільки війська не зможуть просуватися вперед через відсутність достатньої кількості живої сили, припасів та боєприпасів, кажуть аналітики та офіційні особи.

Наступні два тижні можуть стати вирішальними у визначенні результату всієї війни, кажуть вони. Якщо Росія не зможе швидко поліпшити свої лінії постачання, доставити підкріплення і підняти моральний дух військ на місцях, її цілі можуть стати недосяжними.

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Війна в Україні 20 березня

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