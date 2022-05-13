Було мисливцем, став здобиччю! Десантники збили російський ударний вертоліт

Вертоліт потрібен був російській армії для пошуку та знищення танків та іншої броньованої техніки ЗСУ

Ворог зазнає втрат / Колаж "Сьогодні"

Російський вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець" збили ЗСУ у Луганській області вчора, 12 травня. Вертоліт був призначений для пошуку та знищення танків та іншої броньованої техніки. Знищив техніку окупантів підрозділ протиповітряної оборони 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ.

Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

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"Слід зазначити, що цей ударний гелікоптер призначений для пошуку та знищення в умовах активної вогневої протидії танкам та іншій броньованій техніці, а також малошвидкісних повітряних цілей та живої сили. Іноді мисливець може перетворитися на видобуток, як цей", – кажуть десантники.

Загальні бойові втрати РФ

Втрати російської армії з 24 лютого:

особовий склад – близько 26 900 (+250) військових,

танки ‒ 1205 (+10) од.,

бойові броньовані машини ‒ 2900 (+27) од.,

артилерійські системи – 542 (+8) од.,

РСЗВ – 193 (+2) од.,

засоби ППО – 88 (+1) од.,

літаки – 200 (+1) од.,

гелікоптери – 162 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 405 (+7),

крилаті ракети – 95 (+1),

кораблі/катери – 13 (+0) од.,

автомобільна техніка та автоцистерни – 2042 (+23) од.,

спеціальна техніка – 41 (+0).

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